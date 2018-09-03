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  • En närmare och smidigare rakning
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  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
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  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning
  • En närmare och smidigare rakning

Utgått

PowerTouch Plusrakapparat för torrakning

PT870/16

4.2
| (103) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten
En närmare och smidigare rakning
Med det nya Philips PowerTouch-systemet får du en morgon med kraft. Systemet ger dig fler minuter för användning, är helt tvättbart och har bevisad DualPrecision-prestanda. Med PowerTouch kan du göra dina morgonrutiner i ett nafs.
Visa alla fördelar

En närmare och smidigare rakning

  • DualPrecision-rakblad

  • Roterande rakhuvud

DualPrecision-rakhuvuden rakar långa hår och kort stubb

DualPrecision-rakhuvuden rakar långa hår och kort stubb

DualPrecision-rakhuvuden rakar både långa hår och kort stubb på ett skönt sätt. 1. Slitsar för rakning av långa strån. 2. Hål för rakning av kort stubb.

Rotation, Flex & Float

Rotation, Flex & Float

Huvudena flexar så att de hela tiden följer huden och roterar för att ge en extra rörelsedimension så att du får en nära, snabb och bekväm rakning.

Super Lift & Cut-rakbladen lyfter håren och ger en närmare rakning

Super Lift & Cut-rakbladen lyfter håren och ger en närmare rakning

Det första rakbladet lyfter hårstråna medan det andra skär av stråna under hudnivån så att du får en riktigt nära rakning.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.2

av 5

103

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

03/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

This product is great product and has easy and great features.

This product is great it glides easy across your face shaves easy and you get a clean close shave and your ready for you morning. I love it. It's easy to clean up.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver

08/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

Simpe shaving

In couple words this shaver is amazing .Never let me down always working like should be , battery life without charge is around 2 weeks !! Easy to clean under the tap or in Jet clean system always spot on :) Recommended for everybody .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver

03/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product but poor instructions for use.

The shaver shaves well and I have awarded full marks based on first impressions. Time will tell how long this level of efficiency is maintained. I found the mainly diagrammatic instructions difficult to follow and failed to answer all my questions, e.g. what tells you when the shaver needs recharging?

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Dry electric shaver

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