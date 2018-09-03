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Utgått
DualPrecision-rakblad
Roterande rakhuvud
DualPrecision-rakhuvuden rakar både långa hår och kort stubb på ett skönt sätt. 1. Slitsar för rakning av långa strån. 2. Hål för rakning av kort stubb.
Huvudena flexar så att de hela tiden följer huden och roterar för att ge en extra rörelsedimension så att du får en nära, snabb och bekväm rakning.
Det första rakbladet lyfter hårstråna medan det andra skär av stråna under hudnivån så att du får en riktigt nära rakning.
4.2
av 5
103
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
Jiffyman56
03/09/2018
United Kingdom
Verifierad köpare
This product is great product and has easy and great features.
This product is great it glides easy across your face shaves easy and you get a clean close shave and your ready for you morning. I love it. It's easy to clean up.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver
PeterBirmingham
08/06/2014
United Kingdom
Simpe shaving
In couple words this shaver is amazing .Never let me down always working like should be , battery life without charge is around 2 weeks !! Easy to clean under the tap or in Jet clean system always spot on :) Recommended for everybody .
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver
PhilH
03/09/2012
United Kingdom
Excellent product but poor instructions for use.
The shaver shaves well and I have awarded full marks based on first impressions. Time will tell how long this level of efficiency is maintained. I found the mainly diagrammatic instructions difficult to follow and failed to answer all my questions, e.g. what tells you when the shaver needs recharging?
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT870/17 Dry electric shaver