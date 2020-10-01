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Utgått
TripleTrack-rakblad
Roterande rakhuvud
TripleTrack-rakhuvudena – med sina 3 ringar med rakblad – täcker 50 % mer hudyta åt gången. Tack vare DualPrecision-slitsarna och -hålen kan du raka båda långa hår och kort stubb utan obehag.
Huvudena flexar så att de hela tiden följer huden och roterar för att ge en extra rörelsedimension så att du får en nära, snabb och bekväm rakning.
DualPrecision-rakhuvuden rakar både långa hår och kort stubb på ett skönt sätt. 1. Slitsar för rakning av långa strån. 2. Hål för rakning av kort stubb.
4.1
av 5
433
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
hei på deg
01/10/2020
Norge
Verifierad köpare
flott
bra produkt, håper at det varer i 2 år som anbefalt.
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Tørr elektrisk barbermaskin
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Tørr elektrisk barbermaskin
Muttonblot
02/10/2024
United Kingdom
Fantastic product
Considering I have had my shaver for 7 years, and the previous owner had it for a number of years before that, I have NOTHING to complain about from my shaver. Between the previous owner and myself, there was a period of about 2 years it wasn't used... I charged it up and away it went... and has been giving good shaving time between charges. I haven't had to change anything, the heads, the holders, the charger, everything is still as I got it. My son now uses it as well, it's a brilliant shaver. I'm looking now for another one for my son... but this models been discontinued !!! SAD !!!
Fördelar
Battery life, shave quality
Nackdelar
NONE !!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
twohead
04/07/2021
United Kingdom
Verifierad köpare
Product is comfortable to use and does a good job
I have only ever used Philips razors for my daily shave ( for 63 years), initially a two head mains model, the rechargeable ones. I replaced worn ones or those where the batteries failed with new Philips products because I happy with the features and particularly the customer service - very good if I had problems during or even just after the warranty period.
Fördelar
Good to use and excellent customer service
Nackdelar
Only concern relates to likely battery life
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver