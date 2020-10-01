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  • En snabbare, närmare rakning
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  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
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  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning
  • En snabbare, närmare rakning

Utgått

PowerTouch Prorakapparat för torrakning

PT920/21

4.1
| (433) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
En snabbare, närmare rakning
Med Philips PowerTouch-systemet PT920/21 får du en morgon med kraft. Systemet ger dig fler minuter för användning, är helt tvättbart och har bevisad Triple Track-prestanda. Med PowerTouch kan du göra dina morgonrutiner i ett nafs.
Visa alla fördelar

En snabbare, närmare rakning

  • TripleTrack-rakblad

  • Roterande rakhuvud

60+ minuter sladdlös rakning, en timmes laddning

60+ minuter sladdlös rakning, en timmes laddning

60+ minuter sladdlös strömförsörjning för 21 rakningar. Laddas helt på en timme, så den alltid är redo när du behöver den

Super Lift & Cut-system för en behagligt nära rakning

Super Lift & Cut-system för en behagligt nära rakning

Systemet med dubbla blad som är inbyggt i vår elektriska rakapparat lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån för att ge en hudnära rakning

Dynamisk konturavkänning anpassar rakningen efter ansiktets och halsens kurvor

Dynamisk konturavkänning anpassar rakningen efter ansiktets och halsens kurvor

Anpassar sig automatiskt till varje del av ansiktet och halsen för en smidigare rakning

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.1

av 5

433

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

01/10/2020

Norge

Norge

Verifierad köpare

flott

bra produkt, håper at det varer i 2 år som anbefalt.

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Tørr elektrisk barbermaskin

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Tørr elektrisk barbermaskin

02/10/2024

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic product

Considering I have had my shaver for 7 years, and the previous owner had it for a number of years before that, I have NOTHING to complain about from my shaver. Between the previous owner and myself, there was a period of about 2 years it wasn't used... I charged it up and away it went... and has been giving good shaving time between charges. I haven't had to change anything, the heads, the holders, the charger, everything is still as I got it. My son now uses it as well, it's a brilliant shaver. I'm looking now for another one for my son... but this models been discontinued !!! SAD !!!

Fördelar

Battery life, shave quality

Nackdelar

NONE !!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

04/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Product is comfortable to use and does a good job

I have only ever used Philips razors for my daily shave ( for 63 years), initially a two head mains model, the rechargeable ones. I replaced worn ones or those where the batteries failed with new Philips products because I happy with the features and particularly the customer service - very good if I had problems during or even just after the warranty period.

Fördelar

Good to use and excellent customer service

Nackdelar

Only concern relates to likely battery life

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.