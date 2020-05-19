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Utgått
7-i-1-trimningssats
Den här professionella QG3080-trimningssatsen med trimmer för huvudhår, skägg, näshår och öronhår från Philips är det perfekta stylingverktyget för att skapa den rätta looken för varje tillfälle.
7-i-1
Den konturföljande kammen anpassar sig till varje kontur och ger ett snabbt och bekvämt resultat.
Revolutionerande vågformade, självslipande blad leder och klipper hårstråna för ett exakt och jämnt resultat.
Väljer och låser den önskade längden inom en bred mängd olika längder.
4.8
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
robrinay
19/05/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent multi use tool
So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.
Fördelar
Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för QG3080 Grooming kit
Datum för användning 2019-04-19
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för QG3080 Grooming kit
Datum för användning 2019-04-19
Paolofuno
27/11/2016
Italia
semplice utilizzo
semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
campa05
29/10/2016
España
Verifierad köpare
excelente
excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit