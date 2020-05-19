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Utgått

Multigroom series 3000Trimningssats

QG3080/10

4.8

| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

7-i-1-trimningssats

Den här professionella QG3080-trimningssatsen med trimmer för huvudhår, skägg, näshår och öronhår från Philips är det perfekta stylingverktyget för att skapa den rätta looken för varje tillfälle.

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Skapa din egen stil

7-i-1-trimningssats

  • 7-i-1

Konturföljande kam för hastighet och komfort

Konturföljande kam för hastighet och komfort

Den konturföljande kammen anpassar sig till varje kontur och ger ett snabbt och bekvämt resultat.

Självslipande SteelWave-blad för ett exakt resultat

Självslipande SteelWave-blad för ett exakt resultat

Revolutionerande vågformade, självslipande blad leder och klipper hårstråna för ett exakt och jämnt resultat.

9 integrerade längdinställningar från 1-18 mm

Väljer och låser den önskade längden inom en bred mängd olika längder.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

19/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent multi use tool

So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.

Fördelar

Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för QG3080 Grooming kit

Datum för användning 2019-04-19

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för QG3080 Grooming kit

Datum för användning 2019-04-19

27/11/2016

Italia

Italia

semplice utilizzo

semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

29/10/2016

España

España

Verifierad köpare

excelente

excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

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