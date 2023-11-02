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  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder
  • Trimma, styla och raka alla skägglängder

OneBladeErsättningsrakblad 3-pack

QP230/50

4
| (183) Recensioner | 81% rekommenderar den här produkten
Trimma, styla och raka alla skägglängder
Philips OneBlade är en hybridstyler som kan trimma, styla och raka alla skägglängder. Rakbladets dubbla skyddssystem – en glidbeläggning i kombination med rundade kanter – gör rakningen enklare och bekvämare. Byt rakblad efter 4 månader* för att behålla optimal prestanda.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Världens mest populära varumärke för elektriska produkter för personlig vård1

Unik OneBlade teknik

Trimma, styla och raka alla skägglängder

  • Trimma, styla och raka

  • 3x Originalblad

  • Passar på alla OneBlade-handtag

  • Blad i rostfritt stål som håller för upp till 4 månaders användning*

Unik OneBlade-teknik

Unik OneBlade-teknik

Philips OneBlade är en revolutionerande ny hybridstyler som kan trimma, raka och skapa rena linjer och kanter, oavsett hårlängd. Det dubbla skyddssystemet – en glidbeläggning i kombination med rundade kanter – gör rakningen enklare och bekvämare. Rakningstekniken har en snabb skärenhet som klarar av alla hårlängder.

Passar på alla OneBlade-handtag

Passar på alla OneBlade-handtag

Passar OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) och OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Blad som håller länge

Blad som håller länge

Blad i rostfritt stål som håller för upp till 4 månaders användning* för att behålla den fräscha känslan och optimal prestanda

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

183

Recensioner

81%

rekommenderar den här produkten

02/11/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Skarp och lättanvänd

En liten enkel hjälpreda som fungerar mycket bra att raka / forma skägget med .lång laddningstid ock enkelt att ladda. Rekommenderas verkligen och utklassar andra rakhyvlar men sin smidiga utformning

Fördelar

Lång laddningstid, enkel och bra formad, rakar verkligen rent

Nackdelar

Ej upptäckt några ännu

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

03/08/2022

Sverige

Sverige

"hela paketet"

Nej den klarar inte av att raka lika slätt som min rakkniv , MEN resten kan den ..precis allt annat . Sjukt prisvärd produkt som faktiskt kan nästan allt .

Fördelar

Kan allt i stort sett.

Nackdelar

Skulle vara lite längre hållbarhet per blad .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack

29/08/2017

Suomi

Suomi

oikea suunta

Olen kaivannut pitkään tuotetta mikä vastaa partahöylän ominaisuuksia. Tämä terä tekee sen mitä voit odottaa siltä. Se leikkaa miltei täydellisesti ja lopputulosta ei tarvitse fixata.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP220/55 Replaceable blade

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP220/55 Replaceable blade

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. För att få den bästa rakningen. Baserat på två rakningar per vecka. Resultaten kan variera.