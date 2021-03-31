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Utgått
Trimma, styla och raka
Originalvattenbehållare
Passar alla OneBlade-modeller
Blad i rostfritt stål som håller för upp till 4 månaders användning* för att behålla den fräscha känslan
Philips OneBlade är en revolutionerande ny hybridstyler som kan trimma, raka och skapa rena linjer och kanter, oavsett hårlängd. Det dubbla skyddssystemet – en glidbeläggning i kombination med rundade kanter – gör rakningen enklare och bekvämare. Rakningstekniken har en snabb skärenhet som klarar av alla hårlängder.
Blad i rostfritt stål som håller för upp till 4 månaders användning* för att behålla den fräscha känslan och optimal prestanda
Passar OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) och OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
4.3
av 5
221
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Taggen76
31/03/2021
Sverige
OneBlade
Fått möjligheten att prova denna elektriska rakhyvel i samarbete med Buzzador. Kan bara säga whaoo. Är väldigt nöjd. Även om den inte tar lika bra som en ”vanlig” hyvel så blev jag glatt överraskad över resultatet. Lätt och smidig och lätt att rengöra.
Fördelar
Lätt att använda
Nackdelar
Ser inga än
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP620/50 Kit för ansikte + kropp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP620/50 Kit för ansikte + kropp
utbhatty
14/03/2021
Sverige
Utmärkt Resultat
Absolute otroligt bra rakhyvel (En perfekt allt i ett). Den ger ett undbart resultat än alla som jag har använd hittils idag. Jag gillar att den går att ställa i så många olika längder allt från renrakat till några mm välansad skäggstubb. 100% rekomenderar till alla.
Fördelar
Alltid perfekt resultat
Nackdelar
ingen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP620/50 Kit för ansikte + kropp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP620/50 Kit för ansikte + kropp
Hagerup77
28/03/2021
Norge
Tett barbering
Barberer veldig bra. Har nå kastet barberhøvler og bruker denne maskinen istedet. Veldig bra resultat og lett i bruk.
Fördelar
Barberer veldig bra og lett i bruk.
Nackdelar
ingen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP620/50 Erstatningsblad
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för OneBlade QP620/50 Erstatningsblad
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
För att få den bästa rakningen. Baserat på två rakningar per vecka. Resultaten kan variera.