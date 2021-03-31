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  • Trimma, styla och raka
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  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
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  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka

Utgått

OneBlade1 utbytesblad

QP610/50

4.3
| (221) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Trimma, styla och raka
Det dubbla skyddssystemet – en glidbeläggning i kombination med rundade kanter – gör rakningen enklare och bekvämare. Rakningstekniken har en snabb skärenhet som rör sig upp till 12 000 gånger per minut, vilket ger god effekt genom alla hårlängder.
Visa alla fördelar
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Världens mest populära varumärke för elektriska produkter för personlig vård1

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Alla skägglängder

Trimma, styla och raka

  • Trimma, styla och raka

  • Originalvattenbehållare

  • Passar alla OneBlade-modeller

  • Blad i rostfritt stål som håller för upp till 4 månaders användning* för att behålla den fräscha känslan

Unik OneBlade-teknik

Unik OneBlade-teknik

Philips OneBlade är en revolutionerande ny hybridstyler som kan trimma, raka och skapa rena linjer och kanter, oavsett hårlängd. Det dubbla skyddssystemet – en glidbeläggning i kombination med rundade kanter – gör rakningen enklare och bekvämare. Rakningstekniken har en snabb skärenhet som klarar av alla hårlängder.

Blad som håller länge

Blad som håller länge

Blad i rostfritt stål som håller för upp till 4 månaders användning* för att behålla den fräscha känslan och optimal prestanda

Passar på alla OneBlade-handtag

Passar på alla OneBlade-handtag

Passar OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) och OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

221

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

31/03/2021

Sverige

Sverige

OneBlade

Fått möjligheten att prova denna elektriska rakhyvel i samarbete med Buzzador. Kan bara säga whaoo. Är väldigt nöjd. Även om den inte tar lika bra som en ”vanlig” hyvel så blev jag glatt överraskad över resultatet. Lätt och smidig och lätt att rengöra.

Fördelar

Lätt att använda

Nackdelar

Ser inga än

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP620/50 Kit för ansikte + kropp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP620/50 Kit för ansikte + kropp

14/03/2021

Sverige

Sverige

Utmärkt Resultat

Absolute otroligt bra rakhyvel (En perfekt allt i ett). Den ger ett undbart resultat än alla som jag har använd hittils idag. Jag gillar att den går att ställa i så många olika längder allt från renrakat till några mm välansad skäggstubb. 100% rekomenderar till alla.

Fördelar

Alltid perfekt resultat

Nackdelar

ingen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP620/50 Kit för ansikte + kropp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP620/50 Kit för ansikte + kropp

28/03/2021

Norge

Norge

Tett barbering

Barberer veldig bra. Har nå kastet barberhøvler og bruker denne maskinen istedet. Veldig bra resultat og lett i bruk.

Fördelar

Barberer veldig bra og lett i bruk.

Nackdelar

ingen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP620/50 Erstatningsblad

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade QP620/50 Erstatningsblad

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. För att få den bästa rakningen. Baserat på två rakningar per vecka. Resultaten kan variera.