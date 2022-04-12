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  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
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  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka
  • Trimma, styla och raka

Utgått

OneBlade Pro

QP6520/20

4.3
| (1414) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
Trimma, styla och raka
Philips OneBlade är en revolutionerande ny hybridstyler som kan trimma, raka och skapa rena linjer och kanter på alla hårlängder. Nu slipper du använda olika verktyg och gå igenom flera steg. OneBlade klarar allt.**
Visa alla fördelar
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Världens mest populära varumärke för elektriska produkter för personlig vård1

Alla skägglängder

Trimma, styla och raka

  • Trimma, styla, raka

  • För alla skägglängder

  • Precisionskam med 14 längdinställningar

  • Laddningsbar, våt och torr anv.

Unik OneBlade-teknik

Unik OneBlade-teknik

Philips OneBlade har utformats för att styla håret i ansiktet och trimma håret på kroppen. Den stylar och klipper alla hårlängder. Den ger en enkel och behaglig rakning tack vare en glidbeläggning och rundade ändar. Och med en skärenhet som rör sig 200 gånger per sekund är den effektiv även på längre hårstrån.

Trimma nedåt

Trimma skägget till en jämn längd med den medföljande justerbara precisionskammen. Ställ in en av de 14 låsta längdinställningarna för att få allt från eftermiddagsstubb till ett längre skägg.

Forma det

Få exakta linjer med det dubbelsidiga bladet som gör att du kan se varje hårstrå du klipper.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.3

av 5

1414

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

12/04/2022

Sverige

Sverige

Regrettable purchase

For body hair: It gave me terribly many painful nicks and cuts. If you have flat lying hairs when they're short then it can be basically impossible to get them cut as it just glides over them. If you try to shave against the grain it causes painful nicks. Also, the heads will need frequent replacements especially if you have thicker hair. You'll keep worried whether it's time to replace the shaving head sooner in hopes of reducing the horrible nicks. I wouldn't recommend this product at all. Very regrettable.

Nackdelar

Causes nicks and cuts. Glides over (flat lying) short hairs without cutting properly!

Den här recensionen skrevs för QP6520/20 OneBlade Pro

Den här recensionen skrevs för QP6520/20 OneBlade Pro

01/09/2021

Sverige

Sverige

Praktisk,

Parktisk, bra batteriindikator. Lätt att använda! Sitter bra i handen!

Fördelar

Smidig, laddar snabbt och håller strömmen bra

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för QP6520/20 OneBlade Pro

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för QP6520/20 OneBlade Pro

24/07/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Mycket bra produkt

Jag är helnöjd,hade verkligen önskat en sädan rakapparat när jag började raka mig i mitten av 60-talet. Rekommenderas till alla med skäggväxt.

Fördelar

Snabb uppladdning, lång raktid

Nackdelar

Kanske lite högt pris pä bladen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro QP6520/60 Ansikte

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro QP6520/60 Ansikte

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Varje blad varar i upp till fyra månader – för bästa möjliga rakning. Baserat på två fullständiga rakningar per vecka. Resultatet kan variera.

  2. Passar alla OneBlade-rakbladsprodukter utom QP4xx