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Utgått

OneBlade Pro QP6530/60 Face

QP6530/60

4.3
| (1900) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten
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Unik OneBlade-teknik

Unik OneBlade-teknik

Philips OneBlade har utformats för att styla håret i ansiktet och trimma håret på kroppen. Den stylar och klipper alla hårlängder. Den ger en enkel och behaglig rakning tack vare en glidbeläggning och rundade ändar. Och med en skärenhet som rör sig 200 gånger per sekund är den effektiv även på längre hårstrån.

Trimma nedåt

Trimma nedåt

Trimma till önskad stubblängd. Philips OneBlade levereras med en precisionskam med 12 längder som du kan använda för att skapa olika stilar, från eftermiddagsstubb till ett längre skägg.

Forma det

Forma det

Få exakta linjer på bara några sekunder med det dubbelsidiga bladet som gör att du kan se varje hårstrå du klipper.

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Recensioner

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4.3

av 5

1900

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

21/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

OneBlade, helt enkelt bäst

Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp

Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp

09/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

......

Det är jättebra.........................................................................................................

Fördelar

Lätt att använda och snabb rakning

Nackdelar

Finns inte

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp

03/03/2025

Sverige

Sverige

Tomastz

Oneblad 360 Philips är bra kostade 813kr på tech inn

Fördelar

Bra trimmer

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp

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