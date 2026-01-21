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  • Trimma, styla och raka snabbt & enkelt
  • Trimma, styla och raka snabbt & enkelt
  • Trimma, styla och raka snabbt & enkelt
  • Trimma, styla och raka snabbt & enkelt
  • Trimma, styla och raka snabbt & enkelt
  • Trimma, styla och raka snabbt & enkelt
  • Trimma, styla och raka snabbt & enkelt
  • Trimma, styla och raka snabbt & enkelt
  • Trimma, styla och raka snabbt & enkelt
  • Trimma, styla och raka snabbt & enkelt
  • Trimma, styla och raka snabbt & enkelt

OneBlade Pro 360Ansikte + kropp

QP6651/35

4.3
| (1900) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten
Trimma, styla och raka snabbt & enkelt
Med nya OneBlade Pro 360 kan du trimma, styla och raka alla hårlängder enklare. Raka och trimma enkelt även de mest svåråtkomliga områdena med färre* drag. Du behöver inte använda flera steg eller verktyg. OneBlade gör allt.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Världens mest populära varumärke för elektriska produkter för personlig vård1

Resefodral ingår

Trimma, styla och raka snabbt & enkelt

  • Laddningsbart litiumjonbatteri

  • Precisionskam med 14 längdinställningar

  • Kan användas på våt och torr hud

  • Digitalt teckenfönster

Unik OneBlade-teknik

Unik OneBlade-teknik

Philips OneBlade har en revolutionerande teknik utformad för skäggtrimning. Den kan raka oavsett skägglängd. Det dubbla skyddssystemet – en glidande beläggning med rundade kanter runt skärelementen – gör rakningen mer skonsam mot huden. Samtidigt har raktekniken en snabb skärenhet (12 000 gånger per minut) så den är effektiv – även på längre skäggstrån.

Innovativt 360-gradersblad

Det innovativa 360-gradersbladet kan böjas i alla riktningar för att anpassas till ditt ansikte. Utformningen ger konstant hudkontakt och kontroll. Det blir enkelt att trimma och raka svåråtkomliga ställen – med bara några få drag och med ökad komfort.

Precisionskam med 14 längdinställningar

Precisionskam med 14 längdinställningar

Trimma skägget till en jämn längd med den medföljande justerbara precisionskammen. Ställ in en av de 14 låsta längdinställningarna för att få allt från eftermiddagsstubb till ett längre skägg.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

1900

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

21/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

OneBlade, helt enkelt bäst

Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp

Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp

09/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

......

Det är jättebra.........................................................................................................

Fördelar

Lätt att använda och snabb rakning

Nackdelar

Finns inte

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp

03/03/2025

Sverige

Sverige

Tomastz

Oneblad 360 Philips är bra kostade 813kr på tech inn

Fördelar

Bra trimmer

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för OneBlade Pro 360 QP6552/30 Ansikte + kropp

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Jämfört med tidigare modell vid rakning

  2. För att få den bästa rakningen. Baserat på två rakningar per vecka. Resultaten kan variera.