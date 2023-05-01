Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
QS6140/32
Uttryck din stil
Med Styleshaver kan du skapa exakt den look du vill ha. Med en enkel handledsrörelse har du allt du behöver för att få en perfekt skäggstil, tredagarsstubb eller en hudnära rakning. Den här dubbelsidiga elektriska skäggtrimmern fungerar även på tätare skägg
Pro
Med en Philips skägg- och stubbtrimmer i full storlek (32 mm) med 12 olika längdinställningar från 0,5 till 10 mm är det enkelt att få exakt den längd du vill ha. Vrid på ratten för att låsa apparaten med den längdinställning du vill använda. Den tåliga metalltrimmern med hudvänliga rundade kanter ger en exakt och jämn trimning.
Om du tar av kammen med justerbar längd har du en vändbar precisionstrimmer. Ena sidan är en effektiv trimmer på 32 mm. Om du vänder på den har du en 15 mm bred precisionstrimmer som är perfekt för små ytor, som under näsan eller runt munnen. Den ger en mycket nära trimning samtidigt som den skyddar din hud, och tack vare det lilla formatet och den vinklade designen är det enkelt att se när du jobbar med tunna linjer och detaljer.
Rakapparaten med dubbla skärblad gör det enkelt att trimma stubben runt skägget, även i nacken. Trimmern för medellånga hår får tag i längre, tjockare hårstrån och de 2 inställningsbara skärbladen rakar allt annat helt jämnt.
Utmärkelser
3.9
av 5
76
Recensioner
Thor_UK
01/05/2023
United Kingdom
EVERLASTING
I've been using this trimmer for maybe about 7 years now. I never changed the blades and they are still in amazing shape, the battery last enough for me to trim or stile my beard. The clean shaven look comes easier and surprisingly smooth, just like (if not better!) than using a razor blade. I recommend this product with eyes closed to everyone, even those men with the thickest beards!
Fördelar
Clean shaven style made easy | Great precision trimmer | Long lasting life | Long lasting battery performances
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Datum för användning 2021-05-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Datum för användning 2021-05-01
RahimAta
15/11/2020
United Kingdom
The best shaver i have ever seen!
I have used the Philipps StyleShaver QS6140/32 Pro for up to five years, and found it the best. Then suddenly it slipped from my hand and broke the head. I wanted to buy it again, i searched it every where, but did not find any where. I request Philips to manufacture the same product again, please
Fördelar
User friendly, shaver and trimmer together, time saver
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Datum för användning 2018-11-15
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Datum för användning 2018-11-15
tonyjezzo
05/11/2015
United Kingdom
excellent product
I am really impressed with its performance big but lightweight design highly recommend
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver