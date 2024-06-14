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Utgått

StyleShaverVattentät rakapparat och trimmer

QS6141/32

4.2

| (30) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten

Skapa din stil

Skapa din stil med Philips StyleShaver. Med en enkel handrörelse har den här dubbelsidiga skäggtrimmern och rakapparaten allt du behöver för att skapa vilken stil du vill – perfekt skäggstubb, trimmat skägg eller en nära rakning. Den låter dig raka dig både när huden är våt och torr med en skarpare trimmer för effektiv klippning. Visar batteristatus och blinkar när det är 10 minuter användningstid kvar.

Visa alla fördelar

Trimma, styla, raka – skapa stilen

Skapa din stil

  • 0,5 mm-intervall

  • Dubbelsidig trimmer

  • 75 min sladdlös anv. efter 4 tim laddn.

  • Rakapparat med dubbla skärblad

Skägg- och stubbtrimmer: 12 längdinställningar från 0,5–10 mm

Skägg- och stubbtrimmer: 12 längdinställningar från 0,5–10 mm

Med trimmern helt i metall (32 mm) och kammen med 12 justerbara längdinställningar är det enkelt att få exakt den längd du vill ha på ditt skägg. Lås din längdinställning med zoomhjulet. Den tåliga metalltrimmern med hudvänliga, rundade kanter ger jämn trimning varje gång.

Ny skärbladsrakapparat: Rakar 20 % snabbare än förr

Ny skärbladsrakapparat: Rakar 20 % snabbare än förr

Den nya rakapparaten med dubbla skärblad gör det enkelt att trimma skägget. Trimmern för medellånga hår får tag i längre, tjockare hårstrån och de 2 inställningsbara skärbladen rakar allt annat helt jämnt.

32 mm eller 15 mm trimmer helt i metall för perfekta detaljer

32 mm eller 15 mm trimmer helt i metall för perfekta detaljer

Ta bort den justerbara kammen. Under den finns en dubbelsidig trimmer helt i metall. Använd 32 mm-sidan för att få en trimning med bra resultat och 15 mm-sidan för att trimma precisa konturer på svåråtkomliga ställen. De rundade kanterna ger huden en slät känsla. De finare trimsaxarna ger en nära trimning med perfekt resultat – utmärkt för små detaljer eller till exempel områdena under näsan eller kring munnen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

30

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

14/06/2024

United Kingdom

United Kingdom

Outstanding shaver and beard trimmer Wonderful!

For someone with a beard who also needs to shave, this is the very best ever made. It is tragic that it has been discontinued for some years. I have bought many attempts to try to obtain a comparable device, but all require fiddling with a set of changing heads on a single driver, which is really irritating, especially if you need the device for travelling. i really wish that some other manufacturer would make a similar product if Philips don't want to continue to manufacture it themselves.

Fördelar

Easy to use, reliable, Three ways of shaving/ trimming all without fiddling with extra bits.

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler

Datum för användning 2022-06-14

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler

Datum för användning 2022-06-14

31/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

The first one wore out so I bought another

I bought the first one as a shaver with useful occasional trimming. I changed from daily shave to weekly beard trimming. It did the job, also hair trimming, and the shaver to clean up the back of my neck. Eventually the battery did not charge so I bought another. There are several model numbers and I'm not sure which one I have, but I've had it for 5 years or more.

Fördelar

Trims beard and hair to different lengths and shaves where I want that.

Nackdelar

I lost the charger on a trip abroad and there is no replacement part. The styleshaver is discontinued and I can't see an equivalent in the Philips range .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Datum för användning 2022-05-31

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Datum för användning 2022-05-31

27/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Good product

the super machine loads quickly good cut I recommend

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

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