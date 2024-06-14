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Utgått
Skapa din stil
Skapa din stil med Philips StyleShaver. Med en enkel handrörelse har den här dubbelsidiga skäggtrimmern och rakapparaten allt du behöver för att skapa vilken stil du vill – perfekt skäggstubb, trimmat skägg eller en nära rakning. Den låter dig raka dig både när huden är våt och torr med en skarpare trimmer för effektiv klippning. Visar batteristatus och blinkar när det är 10 minuter användningstid kvar.
0,5 mm-intervall
Dubbelsidig trimmer
75 min sladdlös anv. efter 4 tim laddn.
Rakapparat med dubbla skärblad
Med trimmern helt i metall (32 mm) och kammen med 12 justerbara längdinställningar är det enkelt att få exakt den längd du vill ha på ditt skägg. Lås din längdinställning med zoomhjulet. Den tåliga metalltrimmern med hudvänliga, rundade kanter ger jämn trimning varje gång.
Den nya rakapparaten med dubbla skärblad gör det enkelt att trimma skägget. Trimmern för medellånga hår får tag i längre, tjockare hårstrån och de 2 inställningsbara skärbladen rakar allt annat helt jämnt.
Ta bort den justerbara kammen. Under den finns en dubbelsidig trimmer helt i metall. Använd 32 mm-sidan för att få en trimning med bra resultat och 15 mm-sidan för att trimma precisa konturer på svåråtkomliga ställen. De rundade kanterna ger huden en slät känsla. De finare trimsaxarna ger en nära trimning med perfekt resultat – utmärkt för små detaljer eller till exempel områdena under näsan eller kring munnen.
4.2
av 5
30
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
The Prof.
14/06/2024
United Kingdom
Outstanding shaver and beard trimmer Wonderful!
For someone with a beard who also needs to shave, this is the very best ever made. It is tragic that it has been discontinued for some years. I have bought many attempts to try to obtain a comparable device, but all require fiddling with a set of changing heads on a single driver, which is really irritating, especially if you need the device for travelling. i really wish that some other manufacturer would make a similar product if Philips don't want to continue to manufacture it themselves.
Fördelar
Easy to use, reliable, Three ways of shaving/ trimming all without fiddling with extra bits.
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler
Datum för användning 2022-06-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler
Datum för användning 2022-06-14
Retireduser
31/05/2024
United Kingdom
The first one wore out so I bought another
I bought the first one as a shaver with useful occasional trimming. I changed from daily shave to weekly beard trimming. It did the job, also hair trimming, and the shaver to clean up the back of my neck. Eventually the battery did not charge so I bought another. There are several model numbers and I'm not sure which one I have, but I've had it for 5 years or more.
Fördelar
Trims beard and hair to different lengths and shaves where I want that.
Nackdelar
I lost the charger on a trip abroad and there is no replacement part. The styleshaver is discontinued and I can't see an equivalent in the Philips range .
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Datum för användning 2022-05-31
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Datum för användning 2022-05-31
Sylvia88
27/02/2018
United Kingdom
Good product
the super machine loads quickly good cut I recommend
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler