ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

Anmäl dig nu

Få tidig tillgång till vår Black Friday-rea

11

d

Dagar

15

t

Timmar

:

47

m

Minuter

:

44

s

Sekunder

  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av produkt med tillbehör
  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av produkt med tillbehör

Utgått

StyleShavervattentät trimmer och rakapparat

QS6160/32

4.1

| (126) Recensioner | 81% rekommenderar den här produkten

Uttryck din stil

Med Styleshaver kan du skapa exakt den look du vill ha. Med en enkel handledsrörelse har du allt du behöver för att få en perfekt skäggstil, tredagarsstubb eller en hudnära rakning. Den här dubbelsidiga elektriska skäggtrimmern fungerar även på tätare skägg

Visa alla fördelar

Trimma, styla och raka – med en enda produkt

Uttryck din stil

  • Pro

Skäggtrimmer med 12 längdinställningar från 0,5 till 10 mm

Skäggtrimmer med 12 längdinställningar från 0,5 till 10 mm

Med en Philips skägg- och stubbtrimmer i full storlek (32 mm) med 12 olika längdinställningar från 0,5 till 10 mm är det enkelt att få exakt den längd du vill ha. Vrid på ratten för att låsa apparaten med den längdinställning du vill använda. Den tåliga metalltrimmern med hudvänliga rundade kanter ger en exakt och jämn trimning.

Vändbar trimmer: 32 mm- och 15 mm-sida för optimal noggrannhet

Vändbar trimmer: 32 mm- och 15 mm-sida för optimal noggrannhet

Om du tar av kammen med justerbar längd har du en vändbar precisionstrimmer. Ena sidan är en effektiv trimmer på 32 mm. Om du vänder på den har du en 15 mm bred precisionstrimmer som är perfekt för små ytor, som under näsan eller runt munnen. Den ger en mycket nära trimning samtidigt som den skyddar din hud, och tack vare det lilla formatet och den vinklade designen är det enkelt att se när du jobbar med tunna linjer och detaljer.

Dubbel rakapparat med trimmer som klarar de tätaste skägg

Dubbel rakapparat med trimmer som klarar de tätaste skägg

Rakapparaten med dubbla skärblad gör det enkelt att trimma stubben runt skägget, även i nacken. Trimmern för medellånga hår får tag i längre, tjockare hårstrån och de 2 inställningsbara skärbladen rakar allt annat helt jämnt.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.1

av 5

126

Recensioner

81%

rekommenderar den här produkten

11/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

It is more than enough

I used this machine to have my first shave and I couldn't tell when my hair was cut. I mean to say that it caused no irritation what so ever. I used the trimmer and then shaver when having a clean shave. But if I use the shaver alone at places with long hair it caused irritation

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver

07/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Just what was wanted....

My old beard trimmer had finally expired hence buying a new one - inspired by the design in the first place and also the ability to wash it under the tap. It takes a bit of getting used to but once mastered the shave is the best that I have ever had from an electric machine and just by reversing it in the hand you can then trim the beard with consummate ease in seconds. Just dial the length of whiskers that you wish to remain and the job is done. For the first time in years I actually look forward to shaving and trimming daily with no fuss. So far, the battery lasts for 2 weeks at least so no need to take the beautifully designed charger on a short break.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver

01/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Verstaile tool for all sorts of facial hair styling

I like to experiment with my facial hair (wife permitting) and generally opt for some designer stubble or something that is trendy (though not Beckham's recent three musketeers look - too far#. I used a variety of tools and shavers to get the desired look which can be a bit of a faff and quite time consuming. Also I would invariably end up with stubble rash and a lop sided beard. Styleshaver combines the best bits of a hair/beard trimmer and an electric shaver so you can really play about with looks you want to go for. The thing that strikes you about it immediately is that you can be extremely precise. Getting in around your lower lip is easy as is round the nostrils and you get quite a close shave. The shaver is quite good at keeping your beard lined up but it didn't give a close shave as my normal shaver #sensotouch 3D# around my neck and Adam's apple. If you don't have an electric shaver and like to experiment with your facial hair then hands down, this is the product to get. It's got a good battery life #i've not had to charge it since I've had it). I've got one mate who's had a beard since about 13 and he has permanent stubble so I gave him a go of this and he was extremely impressed. Especially as he churns through blades at a rate of knotts. Well worth a look

Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver

Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.