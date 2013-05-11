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Utgått
Uttryck din stil
Med Styleshaver kan du skapa exakt den look du vill ha. Med en enkel handledsrörelse har du allt du behöver för att få en perfekt skäggstil, tredagarsstubb eller en hudnära rakning. Den här dubbelsidiga elektriska skäggtrimmern fungerar även på tätare skägg
Pro
Med en Philips skägg- och stubbtrimmer i full storlek (32 mm) med 12 olika längdinställningar från 0,5 till 10 mm är det enkelt att få exakt den längd du vill ha. Vrid på ratten för att låsa apparaten med den längdinställning du vill använda. Den tåliga metalltrimmern med hudvänliga rundade kanter ger en exakt och jämn trimning.
Om du tar av kammen med justerbar längd har du en vändbar precisionstrimmer. Ena sidan är en effektiv trimmer på 32 mm. Om du vänder på den har du en 15 mm bred precisionstrimmer som är perfekt för små ytor, som under näsan eller runt munnen. Den ger en mycket nära trimning samtidigt som den skyddar din hud, och tack vare det lilla formatet och den vinklade designen är det enkelt att se när du jobbar med tunna linjer och detaljer.
Rakapparaten med dubbla skärblad gör det enkelt att trimma stubben runt skägget, även i nacken. Trimmern för medellånga hår får tag i längre, tjockare hårstrån och de 2 inställningsbara skärbladen rakar allt annat helt jämnt.
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4.1
av 5
126
Recensioner
81%
rekommenderar den här produkten
Tomm
11/05/2013
United Kingdom
It is more than enough
I used this machine to have my first shave and I couldn't tell when my hair was cut. I mean to say that it caused no irritation what so ever. I used the trimmer and then shaver when having a clean shave. But if I use the shaver alone at places with long hair it caused irritation
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver
Armadillo
07/09/2012
United Kingdom
Just what was wanted....
My old beard trimmer had finally expired hence buying a new one - inspired by the design in the first place and also the ability to wash it under the tap. It takes a bit of getting used to but once mastered the shave is the best that I have ever had from an electric machine and just by reversing it in the hand you can then trim the beard with consummate ease in seconds. Just dial the length of whiskers that you wish to remain and the job is done. For the first time in years I actually look forward to shaving and trimming daily with no fuss. So far, the battery lasts for 2 weeks at least so no need to take the beautifully designed charger on a short break.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver
ChrisStevo79
01/08/2012
United Kingdom
Verstaile tool for all sorts of facial hair styling
I like to experiment with my facial hair (wife permitting) and generally opt for some designer stubble or something that is trendy (though not Beckham's recent three musketeers look - too far#. I used a variety of tools and shavers to get the desired look which can be a bit of a faff and quite time consuming. Also I would invariably end up with stubble rash and a lop sided beard. Styleshaver combines the best bits of a hair/beard trimmer and an electric shaver so you can really play about with looks you want to go for. The thing that strikes you about it immediately is that you can be extremely precise. Getting in around your lower lip is easy as is round the nostrils and you get quite a close shave. The shaver is quite good at keeping your beard lined up but it didn't give a close shave as my normal shaver #sensotouch 3D# around my neck and Adam's apple. If you don't have an electric shaver and like to experiment with your facial hair then hands down, this is the product to get. It's got a good battery life #i've not had to charge it since I've had it). I've got one mate who's had a beard since about 13 and he has permanent stubble so I gave him a go of this and he was extremely impressed. Especially as he churns through blades at a rate of knotts. Well worth a look
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver
Den här recensionen skrevs för StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver