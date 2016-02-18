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Utgått
Perfekt skägg utan krångel
Styla skägget som du vill med den här skäggtrimmern. Hög precision med längder från 1 mm till 10 mm.
1 mm precisionsinställningar
Blad i rostfritt stål
10 tim laddn. ger 45 min sladdlös anv.
Ställ in trimmern på det lägsta läget för en perfekt tredagarsstubb, bara 1 mm långt.
Vrid hjulet för att enkelt välja och låsa längdinställningarna som du vill ha: från ett kort skägg på 1 mm upp till ett helskägg på 10 mm, i steg om exakt 1 mm.
De självslipande stålbladen på Philips 3000-skäggtrimmern håller sig lika skarpa och effektiva som på dag 1 för en perfekt men ändå skyddande trimning, gång på gång.
4.1
av 5
18
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Febe
18/02/2016
United Kingdom
Verifierad köpare
Do the job
Easy to use! Do the job quick! I'm satisfied with the performance of the razor! The only cons is the battery because is weak!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
jefken
18/02/2016
United Kingdom
Verifierad köpare
Do the job
Easy to use! Do the job quick! I'm satisfied with the performance of the razor! The only cons is the battery because is weak!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Ged22
28/11/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent beard trimmer
I needed a replacement beard trimmer in a rush and the reviews made me think this would be a good buy. Delighted with my purchase, the cutter height adjustment is great. I've used the trimmer quite a few times and only had to charge it when I opened the package
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4000/13 beard trimmer