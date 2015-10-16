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Utgått
QT4005/15
Perfekt skägg utan krångel
Styla skägget som du vill med den här skäggtrimmern. Hög precision med längder från 0,5 mm till 10 mm.
0,5 mm precisionsinställningar
Blad i rostfritt stål
10 tim laddn. ger 45 min sladdlös anv.
Ställ in trimmern på det lägsta läget för en perfekt stubb, bara 0,5 mm lång.
Vrid hjulet för att enkelt välja och låsa längdinställningarna som du vill ha: från en 3-dagarsstubb på 0,5 mm upp till ett helskägg på 10 mm, i steg om exakt 0,5 mm.
De självslipande stålbladen på Philips 3000-skäggtrimmern håller sig lika skarpa och effektiva som på dag 1 för en perfekt men ändå skyddande trimning, gång på gång.
3.6
av 5
68
Recensioner
riwi
16/10/2015
Danmark
Verifierad köpare
meget anbefalelsesværdig
har nu haft maskinen i en måneds tid. den bruges minimum en gang ugentlig, og er perfekt som både hår- og skægtrimmer. den bedste maskine jeg har haft til dato. og jeg har haft fuldskæg de sidste ca. 50 år.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Skæg- og stubbetrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Skæg- og stubbetrimmer
Sweethan
04/07/2024
United Kingdom
Been using same model from philips since 2011
Been using same model from philips since 2011. I buy a new one every three years.
Fördelar
always reliable for 3 years. many settings. smooth cut. very easy to use and set
Nackdelar
Sometimes the bigger clipper case breaks since its intentionally made very fragile i feel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Datum för användning 2022-07-04
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Datum för användning 2022-07-04
Warlock
29/07/2017
United Kingdom
Verifierad köpare
Easy to use
I love this product and recommend to everyone . Thank you
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer