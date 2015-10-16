ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av förpackningen
  • Bild av en enda produkt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Huvudsakligen använt foto
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av förpackningen

Utgått

Beardtrimmer series 3000skägg- och stubbtrimmer

QT4005/15

3.6

| (68) Recensioner

Perfekt skägg utan krångel

Styla skägget som du vill med den här skäggtrimmern. Hög precision med längder från 0,5 mm till 10 mm.

Visa alla fördelar

Det mest praktiska sättet att starta med skägget

Perfekt skägg utan krångel

  • 0,5 mm precisionsinställningar

  • Blad i rostfritt stål

  • 10 tim laddn. ger 45 min sladdlös anv.

0,5 mm precision

0,5 mm precision

Ställ in trimmern på det lägsta läget för en perfekt stubb, bara 0,5 mm lång.

Enkelt att välja och låsa längdinställningar, 0,5 mm till 10 mm

Enkelt att välja och låsa längdinställningar, 0,5 mm till 10 mm

Vrid hjulet för att enkelt välja och låsa längdinställningarna som du vill ha: från en 3-dagarsstubb på 0,5 mm upp till ett helskägg på 10 mm, i steg om exakt 0,5 mm.

Få en perfekt men skyddande trimning

Få en perfekt men skyddande trimning

De självslipande stålbladen på Philips 3000-skäggtrimmern håller sig lika skarpa och effektiva som på dag 1 för en perfekt men ändå skyddande trimning, gång på gång.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.6

av 5

68

Recensioner

16/10/2015

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

meget anbefalelsesværdig

har nu haft maskinen i en måneds tid. den bruges minimum en gang ugentlig, og er perfekt som både hår- og skægtrimmer. den bedste maskine jeg har haft til dato. og jeg har haft fuldskæg de sidste ca. 50 år.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Skæg- og stubbetrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Skæg- og stubbetrimmer

04/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Been using same model from philips since 2011

Been using same model from philips since 2011. I buy a new one every three years.

Fördelar

always reliable for 3 years. many settings. smooth cut. very easy to use and set

Nackdelar

Sometimes the bigger clipper case breaks since its intentionally made very fragile i feel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Datum för användning 2022-07-04

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Datum för användning 2022-07-04

29/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Easy to use

I love this product and recommend to everyone . Thank you

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.