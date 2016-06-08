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Utgått

Beardtrimmer series 3000Skägg- och stubbtrimmer

QT4015/16

3.5

| (85) Recensioner

Perfekt tredagarsstubb utan krångel

Styla skägget precis som du vill med den här stubb- och skäggtrimmern. Hög precision med längder från 0,5 mm till 10 mm. Med titanbelagda blad för ordentlig klipprestanda. Skäggtrimmer med löstagbart huvud för enkel rengöring.

Visa alla fördelar

Det mest praktiska sättet att starta med skäggstubben

Perfekt tredagarsstubb utan krångel

  • 0,5 mm precisionsinställningar

  • Avancerade titanblad

  • 1 tim laddn. ger 90 min sladdlös anv.

Enkelt att välja och låsa längdinställningar, 0,5 mm till 10 mm

Enkelt att välja och låsa längdinställningar, 0,5 mm till 10 mm

Vrid hjulet för att enkelt välja och låsa längdinställningarna som du vill ha: från en 3-dagarsstubb på 0,5 mm upp till ett helskägg på 10 mm, i steg om exakt 0,5 mm.

Överlägsna klipprestanda tack vare blad med titanbeläggning

Överlägsna klipprestanda tack vare blad med titanbeläggning

Avancerade titanblad för överlägsna klipprestanda och långvarig skärpa

0,5 mm precision

0,5 mm precision

Ställ in trimmern på det lägsta läget för en perfekt stubb, bara 0,5 mm lång.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.5

av 5

85

Recensioner

08/06/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Mr

Jag har just börjat använda produkten. Men god rakning.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skägg- och stubbtrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skägg- och stubbtrimmer

11/02/2023

Danmark

Danmark

Fantastisk trimmer

Jeg har været rigtig glad for den, og god til hår klipning, men brugte den mest til min skæg.

Fördelar

God batteri

Nackdelar

Holdte kun 10 år, og nu kan jeg ikke finde en ny :-(

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer

Datum för användning 2021-02-11

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer

Datum för användning 2021-02-11

12/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

Product plenty of juice

This product is perfect. What I like is the charge goes on and on and on. a couple of hours on the charger, is enough to last me a couple of weeks, keeping my beard nice and trim. fits nicely in the hand and the trimming depth is easily controlled

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer

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