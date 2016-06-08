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Utgått
QT4015/16
Perfekt tredagarsstubb utan krångel
Styla skägget precis som du vill med den här stubb- och skäggtrimmern. Hög precision med längder från 0,5 mm till 10 mm. Med titanbelagda blad för ordentlig klipprestanda. Skäggtrimmer med löstagbart huvud för enkel rengöring.
0,5 mm precisionsinställningar
Avancerade titanblad
1 tim laddn. ger 90 min sladdlös anv.
Vrid hjulet för att enkelt välja och låsa längdinställningarna som du vill ha: från en 3-dagarsstubb på 0,5 mm upp till ett helskägg på 10 mm, i steg om exakt 0,5 mm.
Avancerade titanblad för överlägsna klipprestanda och långvarig skärpa
Ställ in trimmern på det lägsta läget för en perfekt stubb, bara 0,5 mm lång.
3.5
av 5
85
Recensioner
Helge
08/06/2016
Sverige
Verifierad köpare
Mr
Jag har just börjat använda produkten. Men god rakning.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skägg- och stubbtrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skägg- och stubbtrimmer
Filaen
11/02/2023
Danmark
Fantastisk trimmer
Jeg har været rigtig glad for den, og god til hår klipning, men brugte den mest til min skæg.
Fördelar
God batteri
Nackdelar
Holdte kun 10 år, og nu kan jeg ikke finde en ny :-(
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer
Datum för användning 2021-02-11
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer
Datum för användning 2021-02-11
Mefi
12/04/2015
United Kingdom
Product plenty of juice
This product is perfect. What I like is the charge goes on and on and on. a couple of hours on the charger, is enough to last me a couple of weeks, keeping my beard nice and trim. fits nicely in the hand and the trimming depth is easily controlled
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer