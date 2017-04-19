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Utgått

Stubble trimmer

QT4022/15

3.6

| (174) Recensioner

Perfekt trimmer för 3-dagarsstubb

Den här Philips-skäggtrimmern med stubbinställning QT4022/15 ger överlägsna trimningsprestanda och perfekt tredagarsstubb utan att hudkomforten påverkas.

Visa alla fördelar

Ingen hudpåverkan

Perfekt trimmer för 3-dagarsstubb

  • Pro

Enkelt att välja bland och låsa fast 20 längdinställningar, från 0,5–10 mm

Enkelt att välja bland och låsa fast 20 längdinställningar, från 0,5–10 mm

Bara välj och lås fast önskad längdinställning: från stubb på 0,5 mm till skägg på 10 mm, i exakta 0,5 mm-steg.

Batterilampan visar batteriets status (låg/full)

Batterilampan lyser grönt när batteriet är fulladdat och blinkar orange när 10 minuters användning återstår.

60 min. sladdlös anv. på 1 tim. laddn.

60 min. sladdlös anv. på 1 tim. laddn.

Använd den ansluten eller sladdlös. 1 timmes laddning ger dig 60 minuters sladdlös användning.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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3.6

av 5

174

Recensioner

19/04/2017

Norge

Norge

Utmerket produkt som ikke koster så mye.

Jeg har hatt denne skjegg trimmeren i ett par, tre år nå, men mistet den i gulvet å knakk saksebladet (eller hva det kalles) på den. Så nå må jeg ha meg en ny og det blir denne igjen tenker jeg. For en bedre trimmer enn denne har ikke jeg brukt før. Har kjøpt dyre trimmere som ikke kan måle seg med denne.. :) :)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 vanntett skjeggstubbtrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 vanntett skjeggstubbtrimmer

13/01/2020

Danmark

Danmark

virkede på allemåder fremragende

nem maskine der kan komme tæt på overalt i ansiktet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Vandtæt skægstubbetrimmer

Datum för användning 2018-01-13

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Vandtæt skægstubbetrimmer

Datum för användning 2018-01-13

19/03/2016

Suomi

Suomi

Virtaviivaisesti muotoiltu ja tehokas partatrimmeri akullaa

Virtaviivaisesti muotoiltu ja tehokas partatrimmeri akulla. Kelpaa viikoittain trimmata millintarkasti parran. Akku plussaa!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 vedenkestävä sänkitrimmeri

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 vedenkestävä sänkitrimmeri

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