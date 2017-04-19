Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
QT4022/15
Perfekt trimmer för 3-dagarsstubb
Den här Philips-skäggtrimmern med stubbinställning QT4022/15 ger överlägsna trimningsprestanda och perfekt tredagarsstubb utan att hudkomforten påverkas.
Pro
Bara välj och lås fast önskad längdinställning: från stubb på 0,5 mm till skägg på 10 mm, i exakta 0,5 mm-steg.
Batterilampan lyser grönt när batteriet är fulladdat och blinkar orange när 10 minuters användning återstår.
Använd den ansluten eller sladdlös. 1 timmes laddning ger dig 60 minuters sladdlös användning.
3.6
av 5
174
Recensioner
Rikko
19/04/2017
Norge
Utmerket produkt som ikke koster så mye.
Jeg har hatt denne skjegg trimmeren i ett par, tre år nå, men mistet den i gulvet å knakk saksebladet (eller hva det kalles) på den. Så nå må jeg ha meg en ny og det blir denne igjen tenker jeg. For en bedre trimmer enn denne har ikke jeg brukt før. Har kjøpt dyre trimmere som ikke kan måle seg med denne.. :) :)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 vanntett skjeggstubbtrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 vanntett skjeggstubbtrimmer
kimsm
13/01/2020
Danmark
virkede på allemåder fremragende
nem maskine der kan komme tæt på overalt i ansiktet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Vandtæt skægstubbetrimmer
Datum för användning 2018-01-13
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Vandtæt skægstubbetrimmer
Datum för användning 2018-01-13
anttir
19/03/2016
Suomi
Virtaviivaisesti muotoiltu ja tehokas partatrimmeri akullaa
Virtaviivaisesti muotoiltu ja tehokas partatrimmeri akulla. Kelpaa viikoittain trimmata millintarkasti parran. Akku plussaa!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 vedenkestävä sänkitrimmeri
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 vedenkestävä sänkitrimmeri