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  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
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  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
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  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren
  • Den bästa rakapparaten från världsledaren

Utgått

arcitecElektrisk rakapparat

RQ1090

3.8
| (10) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Den bästa rakapparaten från världsledaren
För män som vill ha det bästa. I arcitec kombineras Flex & Pivot Action med trespåriga rakhuvuden för en perfekt nära rakning, till och med på halsen.
Visa alla fördelar

Perfekt nära, även på halsen

Den bästa rakapparaten från världsledaren

  • Med indikator för raktid

Flex & Pivot Action följer alla konturer

Flex & Pivot Action följer alla konturer

Tre huvuden som rör sig oberoende av varandra i ett skärhuvud som roterar åt alla håll. Den unika kombinationen garanterar fullständig hudkontakt på svåråtkomliga ställen för att fånga upp även de svåraste hårstråna på halsen.

Trespåriga rakhuvuden med 50 % större rakyta

Trespåriga rakhuvuden med 50 % större rakyta

De tre rakningsspåren i de trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta än vanliga, enkelspåriga roterande rakhuvuden.

Super Lift & Cut-teknik

Super Lift & Cut-teknik

Systemet med dubbla blad lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-612375

Recensioner

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3.8

av 5

10

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

2

23/03/2018

Suomi

Suomi

Upea & hienosti muotoiltu

Hyvä kone, jossa plussaa mm: digitaalinen näyttö hyvä akun kesto integroitu trimmeri kestävyys (kohta 8 v käytössä)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1090 Electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1090 Electric shaver

18/03/2012

Nederland

Nederland

geweldig apparaat

scheert zeer soepel en glad,ligt lekker in de hand en is makkelijk in onderhoud. korte oplaat tijd en gaat lang mee.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

14/10/2011

Nederland

Nederland

De scheerapparaat is een mooi product omdat het met de vorming van de kaak meegaat

Dit is mijn 4e scheerapparaat van Philips. en elke keer verbetert het comfort. Wat ik wel heb gemerkt is dat de oplaadtijd is gehalveerd. voorheen kon ik 120 minuten doen met de accu en nu nog 60 minuten. Ik zou geen ander apparaat wensen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.