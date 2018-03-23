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Utgått
Med indikator för raktid
Tre huvuden som rör sig oberoende av varandra i ett skärhuvud som roterar åt alla håll. Den unika kombinationen garanterar fullständig hudkontakt på svåråtkomliga ställen för att fånga upp även de svåraste hårstråna på halsen.
De tre rakningsspåren i de trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta än vanliga, enkelspåriga roterande rakhuvuden.
Systemet med dubbla blad lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.
Utmärkelser
3.8
av 5
10
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
ErkkiBoy
23/03/2018
Suomi
Upea & hienosti muotoiltu
Hyvä kone, jossa plussaa mm: digitaalinen näyttö hyvä akun kesto integroitu trimmeri kestävyys (kohta 8 v käytössä)
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Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1090 Electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1090 Electric shaver
sammy1937
18/03/2012
Nederland
geweldig apparaat
scheert zeer soepel en glad,ligt lekker in de hand en is makkelijk in onderhoud. korte oplaat tijd en gaat lang mee.
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Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
Rene1956
14/10/2011
Nederland
De scheerapparaat is een mooi product omdat het met de vorming van de kaak meegaat
Dit is mijn 4e scheerapparaat van Philips. en elke keer verbetert het comfort. Wat ik wel heb gemerkt is dat de oplaadtijd is gehalveerd. voorheen kon ik 120 minuten doen met de accu en nu nog 60 minuten. Ik zou geen ander apparaat wensen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat