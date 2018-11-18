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Utgått
Hudnära rakning
Inom loppet av två år skär dina rakhuvud 9 miljoner hår i ansiktet. Byt ut rakhuvudena och återfå 100% prestanda.
TripleTrack
Utbytesenhet
De tre rakningsspåren i de trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta än vanliga, enkelspåriga roterande rakhuvuden.
Tre huvuden som rör sig oberoende av varandra i ett skärhuvud som roterar åt alla håll. Den unika kombinationen garanterar fullständig hudkontakt på svåråtkomliga ställen för att fånga upp även de svåraste hårstråna på halsen.
Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.
3.8
av 5
52
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Berny2001
18/11/2018
France
Le meilleur
Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ10 Shaving unit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ10 Shaving unit
Pat2251
02/12/2013
België
Doet wat het moet doen.
Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ10/50 scheerhoofden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ10/50 scheerhoofden
scheerzeep
02/12/2013
België
prima
excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ10/50 scheerhoofden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ10/50 scheerhoofden