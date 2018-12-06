Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Anmäl dig nu
Få tidig tillgång till vår Black Friday-rea
11
d
Dagar
15
t
Timmar
47
m
Minuter
23
s
Sekunder
Utgått
Ultimat rakningsupplevelse
Philips mest avancerade elektriska rakapparat hittills, SensoTouch 3D RQ1250CC, ger dig den ultimata rakningen. GyroFlex 3D-systemet följer varje kontur i ansiktet och rakar av vartenda hårstrå med sina UltraTrack-rakhuvuden. Bäst i test hos envecka.se (2012) och rekommenderad av Smartson testpiloter (2011) med totalbetyg 4,3 av 5.
UltraTrack och GyroFlex 3D
50 min. sladdlös anv./1 tim. laddning
Precisionstrimmer
Jet Clean-system
Konturföljande GyroFlex 3D-huvuden följer smidigt ansiktsformen och minskar tryck och irritation på huden.
Få en hudnära rakning som minimerar hudirritation. Rakhuvudena har 3 specialspår: rännor för normalt hår, kanaler för långa hår eller hår som ligger platt, samt hål för den kortaste stubben.
Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån och ge en hudnära rakning.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
Gå till reservdelar och tillbehör
4.3
av 5
1002
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Tålig
06/12/2018
Sverige
Bra maskin
Definitivt bättre än RQ1175 - rena skräpet. Rakar dåligt och låter som ett tröskverk.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Thogar
21/01/2016
Sverige
Verifierad köpare
Uppfyller mina förväntningar
Var lite skeptisk i början eftersom jag rakat mig med hyvel i över 40 år men denna maskin är jag supernöjd med. Lättanvänd och rakar perfekt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Rakapparat för våt- och torrakning
cessnafox
14/12/2014
Sverige
min bästa rakning !
Köpte en RQ 1160, fungerade ej med min skäggväxt, och var dessutom ganska högljudd, graderade upp mig till RQ 1250/CC Är nu helnöjd, rakningen blir superbra ... dessutom är den nästan ljudlös ! MEN man kunde valt en annan färg på den, varför svart ??
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.