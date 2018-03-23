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Utgått
UltraTrack-huvuden
Inre trimmer
60 min
Konturföljande GyroFlex 3D-huvuden följer smidigt ansiktsformen och minskar tryck och irritation på huden.
Få en hudnära rakning som minimerar hudirritation. Rakhuvudena har 3 specialspår: rännor för normalt hår, kanaler för långa hår eller hår som ligger platt, samt hål för den kortaste stubben.
Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån och ge en hudnära rakning.
Utmärkelser
4.4
av 5
237
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
paka49
23/03/2018
Sverige
rena drömmen att använda, tyst, lätt & lättanvänd, dyr.
Apparaten är väldigt tyst, lätt & lättanvänd. snäll mot huden & rakar fantastiskt, lätt att tvätta och rensa. Dyr men ... jag köpte.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver
Fredde75
03/02/2016
Sverige
Grymt bra maskin!
Rakar lika bra som modem flerblads hyvel & är väldigt snäll mot huden, så eftersom jag har känslig hud så är denna maskinen rena drömmen att använda. Den är också väldigt tyst, lätt & lättanvänd.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver
Gilette
25/09/2014
Sverige
Mycket bra rakapparat med utmärkt rakning
Detta blir min tredje Philishave och första med GyroFlex-funktionen, vilket faktiskt fungerar. Rakapparaten sitter bekvämt i handen medan den naturligt följer ansiktskonturerna. Den ger en nära och behaglig rakning (tack vare UltraTrack-rakhuvudena) som ger ett utmärkt resultat utan hudirritation. Den medföljande laddstationen är mycket praktiskt och framför allt snygg. Aquatec funktionen gör att du även kan raka under vatten. Prissättningen är lite högre, men den känns som en premiumprodukt och känns som en fullt rimlig investering då jag använt mina tidigare Philishaves under mer än 10 år var. Så slår man ut priset över år så är den ett riktigt kap. Rekommenderas varmt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Rakapparat för våt- och torrakning