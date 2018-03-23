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  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
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  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
  • SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen

Utgått

SensoTouch 3Drakapparat för våt- och torrakning

RQ1260/17

4.4
| (237) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen
Vår hittills mest avancerade rakning – rakapparaten SensoTouch 3D RQ1260 ger dig den ultimata rakningsupplevelsen. GyroFlex 3D-system följer varje kontur i ansiktet och rakar av varje hårstrå med bara ett par drag med sina UltraTrack-rakhuvuden.
Visa alla fördelar

med GyroFleX 3D-system

SensoTouch 3D – Den ultimata rakningsupplevelsen

  • UltraTrack-huvuden

  • Inre trimmer

  • 60 min

Philips GyroFlex 3D-systemet följer smidigt ansiktsformen

Philips GyroFlex 3D-systemet följer smidigt ansiktsformen

Konturföljande GyroFlex 3D-huvuden följer smidigt ansiktsformen och minskar tryck och irritation på huden.

UltraTrack-huvudena fångar upp varje hårstrå med bara ett par drag

UltraTrack-huvudena fångar upp varje hårstrå med bara ett par drag

Få en hudnära rakning som minimerar hudirritation. Rakhuvudena har 3 specialspår: rännor för normalt hår, kanaler för långa hår eller hår som ligger platt, samt hål för den kortaste stubben.

SensoTouch-rakapparater med Super Lift&Cut Action

SensoTouch-rakapparater med Super Lift&Cut Action

Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån och ge en hudnära rakning.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-612375

Recensioner

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4.4

av 5

237

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

23/03/2018

Sverige

Sverige

rena drömmen att använda, tyst, lätt & lättanvänd, dyr.

Apparaten är väldigt tyst, lätt & lättanvänd. snäll mot huden & rakar fantastiskt, lätt att tvätta och rensa. Dyr men ... jag köpte.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver

03/02/2016

Sverige

Sverige

Grymt bra maskin!

Rakar lika bra som modem flerblads hyvel & är väldigt snäll mot huden, så eftersom jag har känslig hud så är denna maskinen rena drömmen att använda. Den är också väldigt tyst, lätt & lättanvänd.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver

25/09/2014

Sverige

Sverige

Mycket bra rakapparat med utmärkt rakning

Detta blir min tredje Philishave och första med GyroFlex-funktionen, vilket faktiskt fungerar. Rakapparaten sitter bekvämt i handen medan den naturligt följer ansiktskonturerna. Den ger en nära och behaglig rakning (tack vare UltraTrack-rakhuvudena) som ger ett utmärkt resultat utan hudirritation. Den medföljande laddstationen är mycket praktiskt och framför allt snygg. Aquatec funktionen gör att du även kan raka under vatten. Prissättningen är lite högre, men den känns som en premiumprodukt och känns som en fullt rimlig investering då jag använt mina tidigare Philishaves under mer än 10 år var. Så slår man ut priset över år så är den ett riktigt kap. Rekommenderas varmt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Rakapparat för våt- och torrakning

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