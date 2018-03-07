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Utgått
RQ12/40
Förnya för bättre resultat
Bibehåll maximala prestanda i din rakapparat från Philips genom att byta ut rakhuvudena vartannat år.
SkinGlide-rakytan med låg friktion glider smidigt över huden och ger en nära och enkel rakning.
De tre rakningsspåren i de trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta än vanliga, enkelspåriga roterande rakhuvuden.
Med Aquatec våt- och torrtätning kan du välja hur du vill raka dig. Du kan få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning med rakgel eller raklödder för extra komfort.
2.8
av 5
336
Recensioner
BekirM
07/03/2018
Sverige
Bra produkt
Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ12/70 Skärhuvud
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ12/70 Skärhuvud
Phille9000
21/04/2017
Sverige
Den bästa för max 1 år.
Är den bästa som jag har använt men håller för rakning i mitt fall 11-12 månader inte 24 mån.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud
Hasse
22/09/2016
Sverige
Snabbaste och renaste rakningen
Fantastiskt!! Den fångar alla strån och jag upplever den renaste rakningen på mycket länge. The best a man can get!
Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud
Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud