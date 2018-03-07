ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Bild av en enda produkt
  • Bild av en enda produkt

Utgått

SensoTouch 3DSkärhuvud

RQ12/40

2.8

| (336) Recensioner

Förnya för bättre resultat

Bibehåll maximala prestanda i din rakapparat från Philips genom att byta ut rakhuvudena vartannat år.

Visa alla fördelar

Förnya för bättre resultat

Slät SkinGlide med låg friktion för att minimera irritation

Slät SkinGlide med låg friktion för att minimera irritation

SkinGlide-rakytan med låg friktion glider smidigt över huden och ger en nära och enkel rakning.

Trespåriga rakhuvuden med 50 % större rakyta

Trespåriga rakhuvuden med 50 % större rakyta

De tre rakningsspåren i de trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta än vanliga, enkelspåriga roterande rakhuvuden.

Aquatec-tätning för bekväm torrakning och uppfriskande våtrakning

Aquatec-tätning för bekväm torrakning och uppfriskande våtrakning

Med Aquatec våt- och torrtätning kan du välja hur du vill raka dig. Du kan få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning med rakgel eller raklödder för extra komfort.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

2.8

av 5

336

Recensioner

07/03/2018

Sverige

Sverige

Bra produkt

Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ12/70 Skärhuvud

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ12/70 Skärhuvud

21/04/2017

Sverige

Sverige

Den bästa för max 1 år.

Är den bästa som jag har använt men håller för rakning i mitt fall 11-12 månader inte 24 mån.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud

22/09/2016

Sverige

Sverige

Snabbaste och renaste rakningen

Fantastiskt!! Den fångar alla strån och jag upplever den renaste rakningen på mycket länge. The best a man can get!

Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud

Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.