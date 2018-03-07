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Utgått

rakhuvuden

RQ12/50

2.8

| (336) Recensioner

Hudnära rakning

Inom loppet av två år skär dina rakhuvud 9 miljoner hår i ansiktet. Byt ut rakhuvudena och återfå 100% prestanda.

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Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat

Hudnära rakning

  • UltraTrack

  • Utbytesenhet

Philips GyroFlex 3D-systemet följer smidigt ansiktsformen

Philips GyroFlex 3D-systemet följer smidigt ansiktsformen

Konturföljande GyroFlex 3D-huvuden följer smidigt ansiktsformen och minskar tryck och irritation på huden.

UltraTrack-huvudena fångar upp varje hårstrå med bara ett par drag

UltraTrack-huvudena fångar upp varje hårstrå med bara ett par drag

Få en hudnära rakning som minimerar hudirritation. Rakhuvudena har 3 specialspår: rännor för normalt hår, kanaler för långa hår eller hår som ligger platt, samt hål för den kortaste stubben.

Rakapparater med Lift&Cut-funktion

Rakapparater med Lift&Cut-funktion

Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån och ge en hudnära rakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.8

av 5

336

Recensioner

07/03/2018

Sverige

Sverige

Bra produkt

Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ12/70 Skärhuvud

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ12/70 Skärhuvud

21/04/2017

Sverige

Sverige

Den bästa för max 1 år.

Är den bästa som jag har använt men håller för rakning i mitt fall 11-12 månader inte 24 mån.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud

22/09/2016

Sverige

Sverige

Snabbaste och renaste rakningen

Fantastiskt!! Den fångar alla strån och jag upplever den renaste rakningen på mycket länge. The best a man can get!

Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud

Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud

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