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Utgått
RQ12/50
Hudnära rakning
Inom loppet av två år skär dina rakhuvud 9 miljoner hår i ansiktet. Byt ut rakhuvudena och återfå 100% prestanda.
UltraTrack
Utbytesenhet
Konturföljande GyroFlex 3D-huvuden följer smidigt ansiktsformen och minskar tryck och irritation på huden.
Få en hudnära rakning som minimerar hudirritation. Rakhuvudena har 3 specialspår: rännor för normalt hår, kanaler för långa hår eller hår som ligger platt, samt hål för den kortaste stubben.
Systemet med dubbla blad som är inbyggt i den elektriska Philips-rakapparaten lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån och ge en hudnära rakning.
2.8
av 5
336
Recensioner
BekirM
07/03/2018
Sverige
Bra produkt
Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ12/70 Skärhuvud
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ12/70 Skärhuvud
Phille9000
21/04/2017
Sverige
Den bästa för max 1 år.
Är den bästa som jag har använt men håller för rakning i mitt fall 11-12 månader inte 24 mån.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud
Hasse
22/09/2016
Sverige
Snabbaste och renaste rakningen
Fantastiskt!! Den fångar alla strån och jag upplever den renaste rakningen på mycket länge. The best a man can get!
Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud
Den här recensionen skrevs för RQ12/60 Skärhuvud