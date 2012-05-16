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Utgått

Philips Fidelio FidelioHörlurar med mikrofon

S1SB/00

4

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Hi-Fi, förstklassig kvalitet

Philips Fidelio S1-hörlurar är precisionstillverkade för att leverera naturligt och balanserat ljud som avslöjar varje detalj så som artisten avsåg. Förbluffande ljud med lättviktig men ändå hållbar design för sann komfort och nöje under resan.

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Hi-Fi, förstklassig kvalitet

  • Högupplöst ljud

  • In-ear

  • Extra mjuka silikonsnäckor

  • Platt kabel

Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form

Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form

Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger originalstudioinspelningar mer troget än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för musikälskaren. Fidelio-hörlurarna uppfyller de strikta standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst ljud. Oavsett om du lyssnar på en högupplöst musiksamling eller en mer traditionell musikkälla får du ut mer av musiken med de mjuka, höga frekvenserna hos Fidelio-hörlurarna.

Kraftfulla 13,5 mm-neodymhögtalarelement för enastående ljud

Kraftfulla 13,5 mm-neodymhögtalarelement för enastående ljud

Varje högtalarelement är noga utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 13,5 mm-elementen används kraftfulla neodymmagneter som ger djupt basljud, ett distinkt mellanregister och tydliga höga frekvenser.

Halvslutet bakre hölje för ljudbalans och fyllig bas

Det halvslutna bakre höljet ger tillsammans med de stora, förstklassiga elementen en fylligare bas och mindre ljudläckage. De främre tryckutjämningskanalerna ger ett mer detaljerat och balanserat ljud, vilket minskar ocklusionseffekten och ger en naturligare ljudupplevelse.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

16/05/2012

Italia

Italia

questo prodotto ha caratteristiche buone

il monitor mi ha creato un pò di problemi per il malfunzionamento di un integrato, ma grazie al centro assistenza il problema è stato risolto.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage

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