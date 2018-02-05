Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Hi-Fi, förstklassig kvalitet
Philips Fidelio S2-hörlurar är precisionstillverkade för att ge naturligt och balanserat ljud, som avslöjar varje detalj så som artisten avsåg. Förbluffande ljud med lättviktigt men ändå hållbar formgivning för sann komfort och nöje under resan.
Högupplöst ljud
In-ear
Extra mjuka silikonsnäckor
Platt kabel
Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger originalstudioinspelningar mer troget än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för musikälskaren. Fidelio-hörlurarna uppfyller de strikta standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst ljud. Oavsett om du lyssnar på en högupplöst musiksamling eller en mer traditionell musikkälla får du ut mer av musiken med de mjuka, höga frekvenserna hos Fidelio-hörlurarna.
Varje högtalarelement är noga utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 13,5 mm-elementen används kraftfulla neodymmagneter som ger djupt basljud, ett distinkt mellanregister och tydliga höga frekvenser.
4.5
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Blake44
05/02/2018
Sverige
Otroligt lätta och sköna.
Musiken spelas på en annan nivå med dessa lurar. Kan varmt rekommenderas.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio S2KB Headphones with mic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio S2KB Headphones with mic
Hd 1505 fan
29/01/2021
Sverige
In ear metal
They got really great sound but needs an headphone amplifier. A phone won't do it. They got some weight to and are not for the gym, more like listen at home.
Fördelar
Great sound, sound stage
Nackdelar
Heavy, needs amplifier
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio S2KB Headphones with mic
Datum för användning 2019-01-29
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Fidelio S2KB Headphones with mic
Datum för användning 2019-01-29