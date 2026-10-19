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Utgått
S2LB/00
Hi-Fi, förstklassig kvalitet
Philips Fidelio S2-hörlurar är precisionstillverkade för att ge naturligt och balanserat ljud, som avslöjar varje detalj så som artisten avsåg. Förbluffande ljud med lättviktigt men ändå hållbar formgivning för sann komfort och nöje under resan.
Högupplöst ljud
In-ear
Extra mjuka silikonsnäckor
Platt kabel
Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger originalstudioinspelningar mer troget än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för musikälskaren. Fidelio-hörlurarna uppfyller de strikta standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst ljud. Oavsett om du lyssnar på en högupplöst musiksamling eller en mer traditionell musikkälla får du ut mer av musiken med de mjuka, höga frekvenserna hos Fidelio-hörlurarna.
Varje högtalarelement är noga utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 13,5 mm-elementen används kraftfulla neodymmagneter som ger djupt basljud, ett distinkt mellanregister och tydliga höga frekvenser.
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