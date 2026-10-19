Högupplöst ljud återger musiken i dess renaste form

Högupplöst ljud ger bäst ljudegenskaper och återger originalstudioinspelningar mer troget än CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Den orubbliga kvaliteten gör högupplöst ljud till den perfekta följeslagaren för musikälskaren. Fidelio-hörlurarna uppfyller de strikta standarder som krävs för en kvalitetsstämpel för högupplöst ljud. Oavsett om du lyssnar på en högupplöst musiksamling eller en mer traditionell musikkälla får du ut mer av musiken med de mjuka, höga frekvenserna hos Fidelio-hörlurarna.