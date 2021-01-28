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Utgått
ComfortCut-rakbladssystem
30 min. sladdlös anv./8 tim. laddning
SmartClick-precisionstrimmer
Nära rakning utan röda prickar eller skärsår. Vårt rakbladssystem ComfortCut med rundade profilhuvuden glider mjukt över huden och är utvecklade för att vara extra skonsamma.
Välj hur du vill raka dig. Med AquaTec våt- och torrtätning kan du göra en snabb men behaglig torrakning eller välja att våtraka dig – med rakgel eller raklödder – t.o.m. i duschen.
Njut av en bekväm våt- eller torrakning. Våra ComfortCut-rakblad med rundade profilhuvuden glider mjukt över huden och är utvecklade för att vara extra skonsamma.
4.1
av 5
167
Recensioner
81%
rekommenderar den här produkten
jabo49
28/01/2021
Sverige
Verifierad köpare
Fungerar utmärkt
Rundade kanter på skärhuvuden ger en skön rakning.
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5050/06 Rakapparat för våt- och torrakning
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5050/06 Rakapparat för våt- och torrakning
Snoffsen
12/12/2020
Sverige
Verifierad köpare
Fantastisk !
Som en mjuk smekande hand . Inget tuggande eller gnagande. Direkt slätrakande !
Fördelar
Ligger bra i handen
Nackdelar
Kan behövas tryckas lite hårdare vid överläppens slätrakning.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5050/06 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5050/06 Rakapparat för våt- och torrakning
Dalmas60
20/01/2020
Sverige
Verifierad köpare
Bra produkt.
Halverad raktid. Rekommenderas till alla med skäggväxt. Långt mellan laddningarna.
Fördelar
Greppvänlig.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5050/06 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5050/06 Rakapparat för våt- och torrakning
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.
Skyddar tio gånger bättre jämfört med ett normalt blad – enligt ett test som utfördes i Tyskland 2015, efter 21 dagars acklimatisering