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  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
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  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning

Utgått

Shaver series 5000Rakapparat för våt- och torrakning

S5050/06

4.1
| (167) Recensioner | 81% rekommenderar den här produkten
Våt- eller torrakning, skyddande rakning
Rakapparaten Aquatouch skyddar huden under rakning. Vårt rakbladssystem ComfortCut med rundade profilhuvuden glider mjukt över huden och är utvecklade för att vara extra skonsamma.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Skyddar tio gånger bättre jämfört med ett vanligt rakblad

Våt- eller torrakning, skyddande rakning

  • ComfortCut-rakbladssystem

  • 30 min. sladdlös anv./8 tim. laddning

  • SmartClick-precisionstrimmer

Rundade rakhuvuden som skyddar huden

Rundade rakhuvuden som skyddar huden

Nära rakning utan röda prickar eller skärsår. Vårt rakbladssystem ComfortCut med rundade profilhuvuden glider mjukt över huden och är utvecklade för att vara extra skonsamma.

Med AquaTec kan du antingen få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning

Med AquaTec kan du antingen få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning

Välj hur du vill raka dig. Med AquaTec våt- och torrtätning kan du göra en snabb men behaglig torrakning eller välja att våtraka dig – med rakgel eller raklödder – t.o.m. i duschen.

De rundade kanterna gör att du smidigt kan föra rakapparaten över huden för en skonsam rakning

De rundade kanterna gör att du smidigt kan föra rakapparaten över huden för en skonsam rakning

Njut av en bekväm våt- eller torrakning. Våra ComfortCut-rakblad med rundade profilhuvuden glider mjukt över huden och är utvecklade för att vara extra skonsamma.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

167

Recensioner

81%

rekommenderar den här produkten

28/01/2021

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Fungerar utmärkt

Rundade kanter på skärhuvuden ger en skön rakning.

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5050/06 Rakapparat för våt- och torrakning

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5050/06 Rakapparat för våt- och torrakning

12/12/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Fantastisk !

Som en mjuk smekande hand . Inget tuggande eller gnagande. Direkt slätrakande !

Fördelar

Ligger bra i handen

Nackdelar

Kan behövas tryckas lite hårdare vid överläppens slätrakning.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5050/06 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5050/06 Rakapparat för våt- och torrakning

20/01/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bra produkt.

Halverad raktid. Rekommenderas till alla med skäggväxt. Långt mellan laddningarna.

Fördelar

Greppvänlig.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5050/06 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5050/06 Rakapparat för våt- och torrakning

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Skyddar tio gånger bättre jämfört med ett normalt blad – enligt ett test som utfördes i Tyskland 2015, efter 21 dagars acklimatisering