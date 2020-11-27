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Utgått
MultiPrecision-rakbladssystem
Flex-huvuden som roteras i 5 riktn.
SmartClick-precisionstrimmer
SmartClean-system
Få en rakning som är snabb och nära. Vårt bladsystem MultiPrecision höjer och skär av alla hårstrån och den återstående stubben – allt i ett par drag.
Serie 5000:s rakhuvuden DynamicFlex är böjbara, och rör sig i 5 olika riktningar vilket följer ansiktets konturer längst käklinje och nacke. Detta ger en mer effektiv rakning som fångar upp fler hårstrån direkt.
Närmare rakning med dubbelbladet Super Lift & Cut Action. Det första bladet lyfter hårstråna medan det andra skär av dem under hudnivå så att du får en riktigt slät rakning.
Utmärkelser
4.2
av 5
2967
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Ma ko
27/11/2020
Sverige
Lätt
Lätt, bra passform. Bra kvalitet .................
Fördelar
Bra passform och inte missar
Nackdelar
Lite segt tycker jag
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5110/06 Rakapparat för torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5110/06 Rakapparat för torrakning
Morfar Ginkgo
24/02/2020
Sverige
Verifierad köpare
Rakar fantastiskt när Turbon används på slutet!
Rakar fantastiskt när man använder Turboinställningen på slutet!
Fördelar
Går att skölja efter varje rakning! Turboinställningen rakar fantastiskt!
Nackdelar
Fodral SKA medfölja alla modeller. Jag har kvar ett bra från tre rakapparater sedan!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5572/06 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5572/06 Rakapparat för våt- och torrakning
Emil1
29/06/2019
Sverige
Rekommenderar
Rakapparaten gör en väldigt bra klippning där man max behöver använda den i 4 min. Har bra batteri och är lätt att använda med bara en on/off knapp. Grymt bra rakapparat för pengarna helt enkelt!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5110/06 Rakapparat för torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5110/06 Rakapparat för torrakning
Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024.