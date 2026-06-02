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  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
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  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
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  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden
  • Effektiv rakning, skonsam mot huden

Utgått

Shaver series 5000Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

S5587/10

4.3
| (3606) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
Effektiv rakning, skonsam mot huden
Philips 5000-serie ger en effektiv rakning och klipper nu ännu mer hår per drag*. Rakapparaten är utrustad med avancerad SkinIQ-teknik och känner av och anpassar sig till hårets tjocklek för bättre hudkomfort.
Visa alla fördelar
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

med SkinIQ-teknik

Effektiv rakning, skonsam mot huden

  • SteelPrecision-rakblad

  • PowerAdapt-sensor

  • Flexibla 360-D-rakhuvuden

  • Integrerad uppfällbar trimsax

Mer skärkapacitet i varje drag

Mer skärkapacitet i varje drag

De 45 självslipande SteelPrecision-bladen på den här Philips-rakapparaten är kraftfulla men ändå skonsamma och klarar upp till 90 000 klippningsmoment per minut. De klipper mer hår per drag** för en ren och bekväm finish.

En rakapparat med kraften att tämja skägg

En rakapparat med kraften att tämja skägg

Den elektriska rakapparaten har intelligenta sensorer för ansiktshår som läser av hårets densitet 125 gånger per sekund. Tekniken anpassar klippeffekten automatiskt för en smidig och skonsam rakning.

Följer ansiktets konturer

Följer ansiktets konturer

Den här elektriska rakapparaten från Philips är utformad för att följa ansiktets konturer och har helt flexibla huvuden som kan vridas 360 grader för en grundlig och behaglig rakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

3606

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

02/06/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Rekommenderas

Funkar alldeles utmärkt - inget behov av att "nöta" mot huden någon längre tid.

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-04-19

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5898/25 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-04-19

22/04/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Håller vad den lovar

Fungerar helt enligt förväntan Klipper OK, bekväm, snabb laddning

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-03-18

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Date of Use 2026-03-18

10/02/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Torr och våt rakning är plus

Helt ok maskin för mina behov samt att batteriet räcker c:a 18 dagar för mig. Obs laddas via datorns USB c kontakt, Kabeln medföljer 5887/98 paket.

Fördelar

Våt/torr rakning

Nackdelar

inga för mig

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrisk rakapparat för våt- och torrakning

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Testad mot Philips 3000-serien.