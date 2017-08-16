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  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
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  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning
  • Våt- eller torrakning, skyddande rakning

Utgått

Shaver series 5000Rakapparat för våt- och torrakning

S5620/12

3.5
| (56) Recensioner
Våt- eller torrakning, skyddande rakning
Aquatouch-rakapparaten skyddar huden medan du njuter av en uppfriskande rakning. Vårt MultiPrecision-bladsystem med rundade profilhuvuden glider mjukt över huden och är utvecklade för att skydda huden.
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Världsledande varumärke för elektrisk rakning1

Skyddar tio gånger bättre jämfört med ett vanligt rakblad

Våt- eller torrakning, skyddande rakning

  • MultiPrecision-rakbladssystem

  • 50 min. sladdlös anv./1 tim. laddning

  • SmartClick-precisionstrimmer

En rundad huvudprofil glider mjukt över huden och skyddar den

En rundad huvudprofil glider mjukt över huden och skyddar den

Nära rakning utan röda prickar eller skärsår. Bladsystemet MultiPrecision med rundad huvudprofil glider mjukt över huden och skyddar den.

Med AquaTec kan du antingen få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning

Med AquaTec kan du antingen få en bekväm torrakning eller en uppfriskande våtrakning

Välj hur du vill raka dig. Med AquaTec våt- och torrtätning kan du göra en snabb men behaglig torrakning eller välja att våtraka dig – med rakgel eller raklödder – t.o.m. i duschen.

Raka de tätare partierna av skägget med 10 % mer effekt

Raka de tätare partierna av skägget med 10 % mer effekt

Raka tätare skäggpartier ännu snabbare med 10 % extra kraft genom att aktivera turboläget.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.5

av 5

56

Recensioner

16/08/2017

Sverige

Sverige

Mycket bra och lättanvänd rakapparat

Ger nära samma känsla av rakningen som tidigare med en rakhyvel.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5620/12 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5620/12 Rakapparat för våt- och torrakning

01/03/2017

Sverige

Sverige

Helnöjd!

Jag har tidigare använt en äldre Philips som var min första rakapparat. Men att gå steget till denna 5000-serien var som en ny upplevelse! Jag har nu haft denna rakapparat i ca 3 månader. Jag har grövre strån vilket gör att jag har svårare att bli rakad närmare med en vanlig hyvel och vanlig rakapparat samt att det drar en del. Denna rakapparat drar i princip inga strån, väldigt skonsam mot huden och rakar nära. Extra hastigheten med turbo är en välkommen funktion när man har lite längre stubb (3-4 dagar). Efter 4 dagar stubb får den mycket svårare för min del att raka det rent och därför måste jag då byta huvud mot trimmern och trimma ner innan det går att raka vanligt. Trimmern är lagom stor i min mening vilket gör det lättare för precisionstrimning av till exempel polisongerna. Den kan eventuellt var för liten för andra som inte använder den för precisionstrimning. Rakapparaten har lite svårare att ta strån som ligger vid mjukare hud såsom under hakan eller kinderna och därmed kan man behöva dra den oftare vid de områdena för att få med allt, men definitivt fortfarande bättre än mina tidigare apparater. Den är lätt att rengöra då den är vattentät och den säger även till när det är dags att rengöra med vatten. Brukar öppna upp huvudet och skaka av stråna efter varje rakning ändå men behöver kanske bara rengöra med vatten var 4:e rakning. Jag har även provat på våtrakning en gång men var inte helnöjd med det (kanske gjorde jag på fel sätt, så jag kommer nog ge det ett försök till i framtiden). Batteritiden är som beskrivet i beskrivningen, vilken jag tycker är bra nog för mig!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5620/12 Rakapparat för våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5620/12 Rakapparat för våt- och torrakning

16/09/2017

Danmark

Danmark

super godt produkt, som jeg godt vidste.

Jeg var godt klar over, at her var der tale om kvalitet, hvilket jeg altid har oplevet hos Philips.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5620/12 Våd og tør elektrisk shaver

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 5000 S5620/12 Våd og tør elektrisk shaver

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  1. Källa: Euromonitor International Limited; detaljhandelsförsäljning i volym, enligt kategoridefinitionen för kroppstrimmers, data för 2024, undersökning genomförd i oktober 2024. 

  1. Skyddar tio gånger bättre jämfört med ett normalt blad – enligt ett test som utfördes i Tyskland 2015, efter 21 dagars acklimatisering