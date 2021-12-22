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Utgått

ShoqBoxtrådlös, bärbar högtalare

SB300B/00

4

| (12) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten

Överraskande toner, blixtrande lampor

Gör dig redo att släppa loss musiken! Philips ShoqBox SB300 släpper ut explosiv, pumpande bas via dubbla baselement. Öka energin med lampor som pulserar i takt till musiken. Robust, stöttålig och vattentät – ta festen var som helst.

Visa alla fördelar

Överraskande toner, blixtrande lampor

  • Bluetooth®

  • Vattentät, stöttålig

  • Flerfärgade lampor

Inbyggt laddningsbart batteri håller festen vid liv

Spela upp musik högt - när och var som helst. Med det inbyggda laddningsbara batteriet kan du njuta av din egen musik utan hoptrasslade sladdar och utan att behöva hitta ett eluttag. Njut av bra musik med bärbar frihet nu.

Lysande! Flerfärgade lampor pulserar i takt till musiken

Lysande! Flerfärgade lampor pulserar i takt till musiken

Sätt igång ljuset och känn kraften av musiken som dunkar och ljuset som pulserar. Flera färger pulserar till musiken och ger den liv – ta festen till nästa nivå! Om du hellre dansar i mörkret går det också bra – vrid bara på strömbrytaren så släcks lamporna.

Inbyggd mikrofon för handsfreesamtal

Med den inbyggda mikrofonen fungerar högtalaren även som högtalartelefon. Vid ett inkommande samtal pausas musiken så att du kan prata via högtalarfunktionen. Oavsett om du ringer affärssamtal eller pratar med kompisar när du är på fest fungerar det fantastiskt bra.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

12

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

3

22/12/2021

Nederland

Nederland

klein apparaatje waar redelijk veel geluid uitkomt

Voor de grootte komt er redelijk mooi en voor zijn grootte redelijk hard geluid en mooi licht effect er bij

Fördelar

Moo en redelijk hard geluid voor hoe klein hij is

Nackdelar

Weet nog niet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ShoqBox SB300B wireless portable speaker

Datum för användning 2021-11-22

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ShoqBox SB300B wireless portable speaker

Datum för användning 2021-11-22

11/08/2018

Portugal

Portugal

Muito bom produto simples

Excelente som leve para transporte bonito diseiner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios

28/01/2018

France

France

Tres bonne enceintes

Look tres moderne le son est tres bien defini basses presentes sans trop etouffer et les aigues pas trop criard finition exelente et le plus la lumiere multicolor au rytme de la musique

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil

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