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Utgått
Överraskande toner, blixtrande lampor
Gör dig redo att släppa loss musiken! Philips ShoqBox SB300 släpper ut explosiv, pumpande bas via dubbla baselement. Öka energin med lampor som pulserar i takt till musiken. Robust, stöttålig och vattentät – ta festen var som helst.
Bluetooth®
Vattentät, stöttålig
Flerfärgade lampor
Spela upp musik högt - när och var som helst. Med det inbyggda laddningsbara batteriet kan du njuta av din egen musik utan hoptrasslade sladdar och utan att behöva hitta ett eluttag. Njut av bra musik med bärbar frihet nu.
Sätt igång ljuset och känn kraften av musiken som dunkar och ljuset som pulserar. Flera färger pulserar till musiken och ger den liv – ta festen till nästa nivå! Om du hellre dansar i mörkret går det också bra – vrid bara på strömbrytaren så släcks lamporna.
Med den inbyggda mikrofonen fungerar högtalaren även som högtalartelefon. Vid ett inkommande samtal pausas musiken så att du kan prata via högtalarfunktionen. Oavsett om du ringer affärssamtal eller pratar med kompisar när du är på fest fungerar det fantastiskt bra.
4.0
av 5
12
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
Ffflowflow
22/12/2021
Nederland
klein apparaatje waar redelijk veel geluid uitkomt
Voor de grootte komt er redelijk mooi en voor zijn grootte redelijk hard geluid en mooi licht effect er bij
Fördelar
Moo en redelijk hard geluid voor hoe klein hij is
Nackdelar
Weet nog niet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ShoqBox SB300B wireless portable speaker
Datum för användning 2021-11-22
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ShoqBox SB300B wireless portable speaker
Datum för användning 2021-11-22
Jon334
11/08/2018
Portugal
Muito bom produto simples
Excelente som leve para transporte bonito diseiner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ShoqBox SB300B altifalante portátil sem fios
Greguss
28/01/2018
France
Tres bonne enceintes
Look tres moderne le son est tres bien defini basses presentes sans trop etouffer et les aigues pas trop criard finition exelente et le plus la lumiere multicolor au rytme de la musique
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ShoqBox SB300B Enceinte portable sans fil