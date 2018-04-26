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Utgått

ShoqBoxtrådlös, bärbar högtalare

SB500M/00

4

| (9) Recensioner

Extrem volym

Den aggressiva bärbara Bluetooth-högtalaren Philips ShoqBox SB500 är den optimala ljudprodukten för att starta festen. Du känner takten överallt. Kraftfull extrem ljudstyrka möter explosiv bas medan LED-lamporna ger musiken puls.

Visa alla fördelar

Extrem volym

  • Bluetooth®

  • Vattentät, stöttålig

  • Flerfärgade lampor

Inbyggd mikrofon för handsfreesamtal

Med den inbyggda mikrofonen fungerar högtalaren även som högtalartelefon. Vid ett inkommande samtal pausas musiken så att du kan prata via högtalaren. Oavsett om du ringer hem eller ringer kompisar när du är på fest fungerar det fantastiskt bra.

Sätt igång ljuset! Flerfärgade lysdioder pulserar i takt med musiken

Sätt igång ljuset! Flerfärgade lysdioder pulserar i takt med musiken

Sätt igång ljuset och känn kraften av musiken som dunkar och ljuset som pulserar. Unikt designade flerfärgade lysdioder pulserar till musiken och ger den liv – ta festen till nästa nivå! Om du hellre dansar i mörkret går det också bra – vrid bara på strömbrytaren så släcks lamporna.

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

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4.0

av 5

9

Recensioner

4

26/04/2018

France

France

tres bon produit

tres bon produit avec un bon son dommage manqué la sangle de transport

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Den här recensionen skrevs för ShoqBox SB500B Enceinte portable sans fil

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20/02/2018

Deutschland

Deutschland

Keep on rocking

Einführung: Ich habe schon einige Bluetooth Lautsprecher in Händen gehabt, allerdings noch keinen von Philips und so war ich sehr gespannt ob dieser mit meinem Craetive Sound Blaster Roar pro mithalten kann. Es gibt ihn in zwei Farben und uns gefällt die Farbkombination schwarz / orange besser als schwarz / blau. Unpacking: Beim Auspacken hatte ich dann das erste Highlight, denn beim Öffnen der Verpackung kommt ein Aufdruck mit dem Hinweis „Warning Extreme Loudness“ zum Vorschein und ein Schmunzeln ist auf meinem Gesicht erschienen, hier hat Philips also einiges vor. Geliefert wird der Lautsprecher mit einem knapp über sechzig Zentimeter langem Ladekabel und einer Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung ist wie es im Moment oft üblich ist ein kleiner, gefalteter Zettel, der nach dem ersten auseinander Falten nur noch schwer wieder auf das vorige Format zu bringen ist. Es handelt sich um eine kurze Anleitung zur Inbetriebnahme, die vollständige Anleitung ist nur über die Webseite des Herstellers online zu finden. Optik & Größe: Der erste Eindruck bei der Optik war eher ein „geht so“, aber was hatte ich bei einem wasserfesten Lautsprecher anders erwartet? Dafür erscheint er dann doch recht ansehnlich und hochwertig. Die Ladeanschlüsse sind hinter einer recht großen Kunststoffklappe versteckt, die mit einem Kunststoffband fest am Lautsprecher befestigt ist und dennoch genug Platz bietet. Von der Verarbeitung wirkt er mehr als ordentlich, keine Ecken und die ungewöhnliche Form ist faszinierend, gefällt mir bei näherer Betrachtung immer mehr. Von der Größe ist er mit 10,5 x 23 x 10,1 cm mit einem ordentlichen Umfang versehen, was sich beim Klang dann bemerkbar machen sollte. Mit einem Gewicht von über einem Kilogramm hat er schon einiges zu bieten, dafür hat er eine Befestigungsmöglichkeit. Beim Aufladen des Lautsprechers (integrierter Lithium-Ionen-Akku) werden erstmalig die LEDs sichtbar. Da ist die Vorfreude mit den kleinen Lichteffekten zum Abspielen der Musik schon gegeben. Die LEDs sind in rot, grün und blau und gerade im Dunkeln gefallen sie mir gut. Nette Idee wenn auch nicht mehr. Bluetooth: Die Bluetooth-Verbindung ist einfach, es muss nur die Bluetooth-Taste auf dem Lautsprecher gedrückt werden. Nun fängt der Lautsprecher an zu blinken und steht zur Kopplung bereit. Anschließend wird die Kopplung direkt beim Anschalten des Lautsprechers hergestellt und hat eine Reichweite bis zu zehn Metern, wobei diese anhängig von der Umgebung ist. Ich konnte keine Verbindungsabbrüche oder Aussetzer feststellen. Klang: Natürlich ist der Klang die Hauptsache bei einem Bluetooth-Lautsprecher und dieser kleine Lautsprecher hat eine Leistung von 30 W und die sind ganz schön gewaltig. Direkt die ersten Töne haben mich mitgerissen, ein sauberer Klang mit viel Bass für diese Größe. Egal wie laut der Lautsprecher (hier ist es ein wirklicher „Laut“sprecher) aufgedreht wird, die Musik ist ausgewogen, keine Übersteuerung oder sonstige negative Eigenschaften. Mit einem Knopfdruck (SHOQ-Modus Taste) kann die volle Lautstärke ausgeschöpft werden und das ist eine Menge Power. Bedienung: Über das Smartphone kann er selbstverständlich bedient werden, ebenso hat er sechs Bedientasten, welche auf Anhieb ohne Zeitverzögerung ansprechen. Es gibt außer der Ein-/Austaste, die Bluetoothtaste (zum Koppeln), Pause/Wiedergabe, Laut, Leise und die SHOQ-Modus Taste. Hier hätte ich mir durchaus mehr vorstellen können, wie nächster Titel oder ähnliches, dennoch ausreichend. Noch zu erwähnen: Weiterhin kann der Lautsprecher noch als Freisprecheinrichtung verwendet werden und hat einen 3,5 mm Klinkenstecker (Line-In-Eingang). Es versteht sich eigentlich von selbst, dass er wasserdicht ist und dreißig Minuten in bis zu einem Meter Wasser ohne Probleme verkraften sollte. Fazit: Ein unglaublicher und starker Klang der alles in Grund und Boden spielt. Die verspielte Form und die LEDs runden das Ganze ab. Beim Ladekabel wurde ein wenig gespart und bei den LEDs und den Bedientasten wäre durchaus noch mehr gegangen. Für diesen Preis ist der Bluetooth-Lautsprecher absolut top und erhält von mir fünf von fünf Sternen.

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25/01/2018

Deutschland

Deutschland

Klarer und voller Klang

Einführung: Ich habe schon einige Bluetooth Lautsprecher in Händen gehabt, allerdings noch keinen von Philips und so war ich sehr gespannt ob dieser mit meinem Craetive Sound Blaster Roar pro mithalten kann. Es gibt ihn in zwei Farben und uns gefällt die Farbkombination schwarz / orange besser als schwarz / blau. Unpacking: Beim Auspacken hatte ich dann das erste Highlight, denn beim Öffnen der Verpackung kommt ein Aufdruck mit dem Hinweis „Warning Extreme Loudness“ zum Vorschein und ein Schmunzeln ist auf meinem Gesicht erschienen, hier hat Philips also einiges vor. Geliefert wird der Lautsprecher mit einem knapp über sechzig Zentimeter langem Ladekabel und einer Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung ist wie es im Moment oft üblich ist ein kleiner, gefalteter Zettel, der nach dem ersten auseinander Falten nur noch schwer wieder auf das vorige Format zu bringen ist. Es handelt sich um eine kurze Anleitung zur Inbetriebnahme, die vollständige Anleitung ist nur über die Webseite des Herstellers online zu finden. Optik & Größe: Der erste Eindruck bei der Optik war eher ein „geht so“, aber was hatte ich bei einem wasserfesten Lautsprecher anders erwartet? Dafür erscheint er dann doch recht ansehnlich und hochwertig. Die Ladeanschlüsse sind hinter einer recht großen Kunststoffklappe versteckt, die mit einem Kunststoffband fest am Lautsprecher befestigt ist und dennoch genug Platz bietet. Von der Verarbeitung wirkt er mehr als ordentlich, keine Ecken und die ungewöhnliche Form ist faszinierend, gefällt mir bei näherer Betrachtung immer mehr. Von der Größe ist er mit 10,5 x 23 x 10,1 cm mit einem ordentlichen Umfang versehen, was sich beim Klang dann bemerkbar machen sollte. Mit einem Gewicht von über einem Kilogramm hat er schon einiges zu bieten, dafür hat er eine Befestigungsmöglichkeit. Beim Aufladen des Lautsprechers (integrierter Lithium-Ionen-Akku) werden erstmalig die LEDs sichtbar. Da ist die Vorfreude mit den kleinen Lichteffekten zum Abspielen der Musik schon gegeben. Die LEDs sind in rot, grün und blau und gerade im Dunkeln gefallen sie mir gut. Nette Idee wenn auch nicht mehr. Bluetooth: Die Bluetooth-Verbindung ist einfach, es muss nur die Bluetooth-Taste auf dem Lautsprecher gedrückt werden. Nun fängt der Lautsprecher an zu blinken und steht zur Kopplung bereit. Anschließend wird die Kopplung direkt beim Anschalten des Lautsprechers hergestellt und hat eine Reichweite bis zu zehn Metern, wobei diese anhängig von der Umgebung ist. Ich konnte keine Verbindungsabbrüche oder Aussetzer feststellen. Klang: Natürlich ist der Klang die Hauptsache bei einem Bluetooth-Lautsprecher und dieser kleine Lautsprecher hat eine Leistung von 30 W und die sind ganz schön gewaltig. Direkt die ersten Töne haben mich mitgerissen, ein sauberer Klang mit viel Bass für diese Größe. Egal wie laut der Lautsprecher (hier ist es ein wirklicher „Laut“sprecher) aufgedreht wird, die Musik ist ausgewogen, keine Übersteuerung oder sonstige negative Eigenschaften. Mit einem Knopfdruck (SHOQ-Modus Taste) kann die volle Lautstärke ausgeschöpft werden und das ist eine Menge Power. Bedienung: Über das Smartphone kann er selbstverständlich bedient werden, ebenso hat er sechs Bedientasten, welche auf Anhieb ohne Zeitverzögerung ansprechen. Es gibt außer der Ein-/Austaste, die Bluetoothtaste (zum Koppeln), Pause/Wiedergabe, Laut, Leise und die SHOQ-Modus Taste. Hier hätte ich mir durchaus mehr vorstellen können, wie nächster Titel oder ähnliches, dennoch ausreichend. Noch zu erwähnen: Weiterhin kann der Lautsprecher noch als Freisprecheinrichtung verwendet werden und hat einen 3,5 mm Klinkenstecker (Line-In-Eingang). Es versteht sich eigentlich von selbst, dass er wasserdicht ist und dreißig Minuten in bis zu einem Meter Wasser ohne Probleme verkraften sollte. Fazit: Ein unglaublicher und starker Klang der alles in Grund und Boden spielt. Die verspielte Form und die LEDs runden das Ganze ab. Beim Ladekabel wurde ein wenig gespart und bei den LEDs und den Bedientasten wäre durchaus noch mehr gegangen. Für diesen Preis ist der Bluetooth-Lautsprecher absolut top und erhält von mir fünf von fünf Sternen.

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