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Utgått

Trådlösa Hi-Fi-hörlurar

SBCHC8440/00

4.3

| (10) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Trådlös musik

Tänk dig att slippa allt trassel med kablar, och vilken frihet det ger att kunna röra sig fritt och njuta av sin musik med en högkvalitativ trådlös FM-stereohörlur.

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Laddningsbar

Trådlös musik

  • FM-överföring

  • Laddningsbar

3-vägsjustering ger bättre passform och högre basprestanda

Njut av skön passform och högre basprestanda med de 3-vägsriktade justerbara öronsnäckorna, som sluter tätt kring öronen.

Lätt design gör den bekväm att använda under lång tid.

Det tåliga lättviktsmaterialet i de här Philips-hörlurarna gör dem bekväma, så att du kan lyssna längre.

ALC (automatisk nivåkontroll) hjälper till att förhindra hörbara störningar i den ingående signalen

Den här smarta elektroniska kretsen garanterar att den ingående ljudnivån automatiskt anpassas till rätt nivå, så att störning förhindras och ljudupplevelsen bibehålls.

Tekniska specifikationer

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4.3

av 5

10

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

11/12/2021

Nederland

Nederland

fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van

prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is

Fördelar

alles

Nackdelar

geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Datum för användning 2019-12-11

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Datum för användning 2019-12-11

11/10/2012

France

France

très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge

cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

16/10/2011

France

France

Un très bon produit

J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones

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