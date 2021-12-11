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Utgått
Trådlös musik
Tänk dig att slippa allt trassel med kablar, och vilken frihet det ger att kunna röra sig fritt och njuta av sin musik med en högkvalitativ trådlös FM-stereohörlur.
FM-överföring
Laddningsbar
Njut av skön passform och högre basprestanda med de 3-vägsriktade justerbara öronsnäckorna, som sluter tätt kring öronen.
Det tåliga lättviktsmaterialet i de här Philips-hörlurarna gör dem bekväma, så att du kan lyssna längre.
Den här smarta elektroniska kretsen garanterar att den ingående ljudnivån automatiskt anpassas till rätt nivå, så att störning förhindras och ljudupplevelsen bibehålls.
4.3
av 5
10
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
11/12/2021
Nederland
fijn apparaat jammer dat hij stuk is na jaren van
prima apparaat ,veel plezier van gehad jammer dat hij defect is
Fördelar
alles
Nackdelar
geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Datum för användning 2019-12-11
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Datum för användning 2019-12-11
chatoune971
11/10/2012
France
très bon son, très économique et pratique avec sa borne de recharge
cela fait plusieurs années que je l'utilise et j'en suis entièrement satisfaite, maintenant que j'en veux un autre, j'ai beaucoup de mal à trouver le même, commander sur internet, pas facile car la plupart des sites de vente en ligne ne livre pas dans les DOM, je me débrouille donc autrement puisque je veux CE produit, faire livrer chez un ami en métropole, qui me l'amènera quand il viendra en vacances. Je le recommande car il est de très bon rapport qualité/prix
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Thibault
16/10/2011
France
Un très bon produit
J'ai ce casque audio depuis plus de deux ans maintenant et j'en suis ravi, un bon son et une bonne batterie rechargeable. Toutefois je regrette le système de modulation du son automatique qui empêche un volume trop élevé. Mais je suppose que c'est pour le bien de nos chères oreilles. De plus l'emetteur est très sensible aux interférences causées par les appareils comme la TV.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SBCHC8440 Wireless hi-fi headphones