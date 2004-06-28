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Utgått

Hörlurar med öronkrokar

SBCHJ030/00

Nyheter för den idrottsintresserade

Vapor Flight har en radikal ny design som är riktad till aktiva människor. De här sporthörlurarna är små, lätta och justerbara i tre riktningar för olika öronstorlekar.

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Sporthörlurar som är justerbara i tre lägen

Nyheter för den idrottsintresserade

Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus

Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.

15 mm högtalardrivenhet som optimerar bärkomforten

15 mm högtalardrivenhet som optimerar bärkomforten

Denna 15 mm högtalardrivenhet är liten nog att ge perfekt passform och stor nog att ge ett skarpt ljud utan störningar. Idealisk storlek för en skön lyssnarupplevelse.

Trevägsjustering för personligt anpassad komfort och stabilitet

Njut av skön passform och högsta möjliga stabilitet, också när du är aktiv eller rör dig. Eftersom du kan böja hörlurarna åt tre håll är komforten alltid garanterad.

Tekniska specifikationer

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