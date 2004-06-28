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Utgått
SBCHJ030/00
Nyheter för den idrottsintresserade
Vapor Flight har en radikal ny design som är riktad till aktiva människor. De här sporthörlurarna är små, lätta och justerbara i tre riktningar för olika öronstorlekar.
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.
Denna 15 mm högtalardrivenhet är liten nog att ge perfekt passform och stor nog att ge ett skarpt ljud utan störningar. Idealisk storlek för en skön lyssnarupplevelse.
Njut av skön passform och högsta möjliga stabilitet, också när du är aktiv eller rör dig. Eftersom du kan böja hörlurarna åt tre håll är komforten alltid garanterad.
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