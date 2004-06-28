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30 dagars ångerrätt
Utgått
SBCHJ055/00
Nyheter för den idrottsintresserade
Rejäl workout för dina öron. Aktiva entusiaster över hela världen har prisat Duro för dess bekvämlighet, ljud och utseende. Duro-hörlurarna har bättre passform, bättre ljud och öronkuddar med svettskydd.
Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.
Detta 30 mm högtalarelement är litet nog att ge bärkomfort, men stor nog att ge ett skarpt och kraftfullt ljud. Idealisk storlek för en skön lyssnarupplevelse utan distorsion.
Genom att använda toppkvalitets-CCAW (kopparklädd aluminiumsladd) i hörlurens högtalarspole förbättras ljudet avsevärt.
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