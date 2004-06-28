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Utgått

Nackbandshörlurar

SBCHJ055/00

Nyheter för den idrottsintresserade

Rejäl workout för dina öron. Aktiva entusiaster över hela världen har prisat Duro för dess bekvämlighet, ljud och utseende. Duro-hörlurarna har bättre passform, bättre ljud och öronkuddar med svettskydd.

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Justerbara sporthörlurar

Nyheter för den idrottsintresserade

Den 1,2 m långa kabeln är perfekt för användning utomhus

Perfekt kabellängd som ger dig frihet att ställa ljudenheten var du vill.

30 mm högtalarelement ger hög ljudkapacitet

Detta 30 mm högtalarelement är litet nog att ge bärkomfort, men stor nog att ge ett skarpt och kraftfullt ljud. Idealisk storlek för en skön lyssnarupplevelse utan distorsion.

Bättre ljud med kopparklädd aluminiumsladd

Genom att använda toppkvalitets-CCAW (kopparklädd aluminiumsladd) i hörlurens högtalarspole förbättras ljudet avsevärt.

Tekniska specifikationer

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