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Utgått
SBD6000/00
Kraftfullt stereoljud
Upplev SBD6000-systemets kraftfulla och breda ljudbild. Du kan enkelt stoppa högtalarna och dockningsstationen för iPod i väskan, så att du kan lyssna på musik med vänner var du än befinner dig och uppleva fantastisk bas även vid låg volym.
ShoqBox med XSL Acoustics med dynamiskt ljud och kraftfull bas. Imponerande ljud produceras genom att klar, ljus diskant och mellanregisterljud kombineras med en kraftfull bas. Innovativ användning av avancerade element så som titankon och neodymiummagnet ger ett ljud som är nästan dubbelt så kraftfullt som i en traditionell högtalare av samma storlek. Exakt finjustering mellan högtalarelementet, den lilla akustiska arkitekturen och kretsarna garanterar superbt dynamiskt ljud och optimerar basprestanda från minsta möjliga ljudutrymme.
Unik design som gör kabelförvaringen problemfri – bara att packa ned och ge sig av.
Det tåliga lätta materialet och designen innebär att du kan ta högtalarna med dig var du än beger dig.
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