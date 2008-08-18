Inbyggda högtalare med XSL Acoustics för dynamiskt ljud

ShoqBox med XSL Acoustics med dynamiskt ljud och kraftfull bas. Imponerande ljud produceras genom att klar, ljus diskant och mellanregisterljud kombineras med en kraftfull bas. Innovativ användning av avancerade element så som titankon och neodymiummagnet ger ett ljud som är nästan dubbelt så kraftfullt som i en traditionell högtalare av samma storlek. Exakt finjustering mellan högtalarelementet, den lilla akustiska arkitekturen och kretsarna garanterar superbt dynamiskt ljud och optimerar basprestanda från minsta möjliga ljudutrymme.