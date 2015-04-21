Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Din bärbara allt-i-ett-högtalare
Njut av att lyssna på musik från Philips bärbara allt-i-ett-högtalare. Spela upp din favoritmusik via MicroSD-kort/aux-in-anslutning. Högtalaren med wOOx™-teknik är kompakt, finns i många färger och levereras med laddningsbart batteri.
Vit
För helt enkelt över din musik till kortet, sätt in det i spelaren och slipp oroa dig för att du ska bli utan underhållningsalternativ.
Anslut dina egna hörlurar till den här enheten från Philips och få en mer anpassad lyssnarupplevelse när det passar dig bäst. Njut av din favoritmusik med fantastiskt ljud utan att störa andra.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Safiiri
21/04/2015
Suomi
Kätevä äänentuottaja
Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SBM100WHI kannettava kaiutin
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SBM100WHI kannettava kaiutin