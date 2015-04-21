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Utgått

Bärbara högtalare

SBM100WHI/00

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Din bärbara allt-i-ett-högtalare

Njut av att lyssna på musik från Philips bärbara allt-i-ett-högtalare. Spela upp din favoritmusik via MicroSD-kort/aux-in-anslutning. Högtalaren med wOOx™-teknik är kompakt, finns i många färger och levereras med laddningsbart batteri.

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Din bärbara allt-i-ett-högtalare

  • Vit

Enkel uppspelning från MicroSD-kort

För helt enkelt över din musik till kortet, sätt in det i spelaren och slipp oroa dig för att du ska bli utan underhållningsalternativ.

Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse

Anslut dina egna hörlurar till den här enheten från Philips och få en mer anpassad lyssnarupplevelse när det passar dig bäst. Njut av din favoritmusik med fantastiskt ljud utan att störa andra.

Kompakt och bärbar

Tekniska specifikationer

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

21/04/2015

Suomi

Suomi

Kätevä äänentuottaja

Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SBM100WHI kannettava kaiutin

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SBM100WHI kannettava kaiutin

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