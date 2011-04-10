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Utgått
Förhindra håråterväxt
Philips Lumea IPL-hårborttagningssystem gör underverk när det gäller att förhindra håråterväxt på hela kroppen. Lätta ljuspulser, som tillämpas regelbundet, håller huden silkeslen varje dag.
Precision
Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på hårroten. På så sätt ramlar håret av naturligt och återväxten förhindras. Om du regelbundet upprepar behandlingen håller du huden len varje dag.
Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter två behandlingar med en veckas mellanrum, och optimalt resultat efter fyra till fem behandlingar varannan vecka. Bibehåll resultaten genom att helt enkelt upprepa behandlingen var fjärde till sjätte vecka. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt.
Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) som har utvecklats från teknik som används i professionella skönhetssalonger. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 1 500 frivilliga.
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Utmärkelser
3.9
av 5
302
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
Pinkhari
10/04/2011
Danmark
I love it.. det er pengene værd.
Jeg fik min Philips Lumea for 2 måneder siden. Den er fantastisk og det hjælper også. Jeg har lys hud men mørke hår, så efter 4-5 behandling vare 80-90% af håret af helt væk. Man skal være tilmodig og hold fast i sin behandling. Min råde er at man skal ikke begynde at behandle flere steder på samme tid, ellers kan man ikke overskud det. Jeg har bruget 1000 vis af kroner på laser behandling hos private kliniker, men det er meget dyrt og de bruger meget lavt lysenergi, for at man skal kom igen og igen. Men nu har jeg fundet min redning. Et minuspoint ved Lumea er batterilevetid, man kan højste bruge den i 15 minutter så løber den tør. Men jeg vil varmt anbefale det. Det er pengene værd.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem
eweb
04/12/2010
Danmark
Effektiv
Da jeg kun har haft IPLén i ca. 14 dage er det svært at anmelde langtidseffekten, men umiddelbart virker den mindst lige så godt som det jeg før har givet min. 1000kr. for pr. gang i kosmetikklinikker. Denne IPL kan jo også bruges præcis når det passer ind i din kalender -uden "tidsbestilling" :-)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem
Biddymummy
07/03/2020
United Kingdom
Does what it says! Love it!
Does what it says ! Less hair and skin feels smooth to the touch! Love it!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea SC2001/00 IPL hair removal system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea SC2001/00 IPL hair removal system