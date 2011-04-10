Jeg fik min Philips Lumea for 2 måneder siden. Den er fantastisk og det hjælper også. Jeg har lys hud men mørke hår, så efter 4-5 behandling vare 80-90% af håret af helt væk. Man skal være tilmodig og hold fast i sin behandling. Min råde er at man skal ikke begynde at behandle flere steder på samme tid, ellers kan man ikke overskud det. Jeg har bruget 1000 vis af kroner på laser behandling hos private kliniker, men det er meget dyrt og de bruger meget lavt lysenergi, for at man skal kom igen og igen. Men nu har jeg fundet min redning. Et minuspoint ved Lumea er batterilevetid, man kan højste bruge den i 15 minutter så løber den tør. Men jeg vil varmt anbefale det. Det er pengene værd.