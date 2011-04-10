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Utgått

LumeaIPL-hårborttagningssystem

SC2001/01

3.9

| (302) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Förhindra håråterväxt

Philips Lumea IPL-hårborttagningssystem gör underverk när det gäller att förhindra håråterväxt på hela kroppen. Lätta ljuspulser, som tillämpas regelbundet, håller huden silkeslen varje dag.

Visa alla fördelar

För len hud varje dag

Förhindra håråterväxt

  • Precision

Len hud varje dag

Len hud varje dag

Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på hårroten. På så sätt ramlar håret av naturligt och återväxten förhindras. Om du regelbundet upprepar behandlingen håller du huden len varje dag.

Effektivt utan ansträngning

Effektivt utan ansträngning

Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter två behandlingar med en veckas mellanrum, och optimalt resultat efter fyra till fem behandlingar varannan vecka. Bibehåll resultaten genom att helt enkelt upprepa behandlingen var fjärde till sjätte vecka. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt.

Anpassad för säkert hemmabruk

Anpassad för säkert hemmabruk

Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) som har utvecklats från teknik som används i professionella skönhetssalonger. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 1 500 frivilliga.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Bild på AWARD-612375

Recensioner

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3.9

av 5

302

Recensioner

82%

rekommenderar den här produkten

10/04/2011

Danmark

Danmark

I love it.. det er pengene værd.

Jeg fik min Philips Lumea for 2 måneder siden. Den er fantastisk og det hjælper også. Jeg har lys hud men mørke hår, så efter 4-5 behandling vare 80-90% af håret af helt væk. Man skal være tilmodig og hold fast i sin behandling. Min råde er at man skal ikke begynde at behandle flere steder på samme tid, ellers kan man ikke overskud det. Jeg har bruget 1000 vis af kroner på laser behandling hos private kliniker, men det er meget dyrt og de bruger meget lavt lysenergi, for at man skal kom igen og igen. Men nu har jeg fundet min redning. Et minuspoint ved Lumea er batterilevetid, man kan højste bruge den i 15 minutter så løber den tør. Men jeg vil varmt anbefale det. Det er pengene værd.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem

04/12/2010

Danmark

Danmark

Effektiv

Da jeg kun har haft IPLén i ca. 14 dage er det svært at anmelde langtidseffekten, men umiddelbart virker den mindst lige så godt som det jeg før har givet min. 1000kr. for pr. gang i kosmetikklinikker. Denne IPL kan jo også bruges præcis når det passer ind i din kalender -uden "tidsbestilling" :-)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea SC2001/00 IPL-hårfjerningssystem

07/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Does what it says! Love it!

Does what it says ! Less hair and skin feels smooth to the touch! Love it!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea SC2001/00 IPL hair removal system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea SC2001/00 IPL hair removal system

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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