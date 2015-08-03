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  • Förhindra håråterväxt
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  • Förhindra håråterväxt
  • Förhindra håråterväxt
  • Förhindra håråterväxt
  • Förhindra håråterväxt
  • Förhindra håråterväxt
  • Förhindra håråterväxt
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  • Förhindra håråterväxt
  • Förhindra håråterväxt
  • Förhindra håråterväxt
  • Förhindra håråterväxt
  • Förhindra håråterväxt

Utgått

LumeaIPL-hårborttagningssystem

SC2002/00

4.1
| (113) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Förhindra håråterväxt
Philips Lumea IPL-hårborttagningssystem gör underverk när det gäller att förhindra håråterväxt på hela kroppen. Lätta ljuspulser, som tillämpas regelbundet, håller huden silkeslen varje dag.
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Få len hud i ansiktet och på kroppen varje dag

Förhindra håråterväxt

  • Precision

Len hud varje dag

Len hud varje dag

Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på hårroten. På så sätt ramlar håret av naturligt och återväxten förhindras. Om du regelbundet upprepar behandlingen håller du huden len varje dag.

Effektivt utan ansträngning

Effektivt utan ansträngning

Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter två behandlingar med en veckas mellanrum, och optimalt resultat efter fyra till fem behandlingar varannan vecka. Bibehåll resultaten genom att helt enkelt upprepa behandlingen var fjärde till sjätte vecka. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt.

Anpassad för säkert hemmabruk

Anpassad för säkert hemmabruk

Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) som har utvecklats från teknik som används i professionella skönhetssalonger. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 1 500 frivilliga.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-612375

Recensioner

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4.1

av 5

113

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

03/08/2015

United Kingdom

United Kingdom

Excellent, worth the money

Hi, I purchased this product before 4 years, I almost had no hair after 4-6 months. I don't regret buying this product.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

26/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

It does what it says

I have dark, fine hair. I've been using Philips Lumea Precision for 1 1/2 year. This product worked well and as a result my skin is smooth and finaly hair free. It takes few uses to show the results and it's a time consuming procedure, but worth the effort as it saves time and money in future.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

21/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Such a Relief!!!

After a long period of being hairy and shaving, plucking, waxing etc it was great to finally find a product that deals with all that for me. It does say in the user guide to be patient as full effect will take up to six weeks and this is true. But using it every 2 weeks and being patient and shaving in between has certainly paid off. I now have no underarm hair, bikini stubble, dark hair above lip and smooth legs. Its the best beauty buy ever. Although initial outlay a bit expensive, in the long run it will save me hundreds and its so easy to use. Brilliant!! Will be recommending to all my girlie friends!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.