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Utgått
Precision
Philips Lumea tillämpar lätta ljuspulser på hårroten. På så sätt ramlar håret av naturligt och återväxten förhindras. Om du regelbundet upprepar behandlingen håller du huden len varje dag.
Våra kliniska studier visar en betydande hårminskning redan efter två behandlingar med en veckas mellanrum, och optimalt resultat efter fyra till fem behandlingar varannan vecka. Bibehåll resultaten genom att helt enkelt upprepa behandlingen var fjärde till sjätte vecka. Behandlingsintervallet kan variera beroende på just din takt för håråterväxt.
Philips Lumea använder en innovativ ljusbaserad teknik som kallas IPL (Intense Pulsed Light) som har utvecklats från teknik som används i professionella skönhetssalonger. Philips har anpassat tekniken för säkert och effektivt hemmabruk. Philips har haft ett nära samarbete med ledande dermatologer för att utveckla det här banbrytande hårborttagningssystemet. I över 10 år har vi gjort utförliga kundundersökningar med mer än 1 500 frivilliga.
Utmärkelser
4.1
av 5
113
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
Sophenaz
03/08/2015
United Kingdom
Excellent, worth the money
Hi, I purchased this product before 4 years, I almost had no hair after 4-6 months. I don't regret buying this product.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system
Elowen5
26/04/2015
United Kingdom
It does what it says
I have dark, fine hair. I've been using Philips Lumea Precision for 1 1/2 year. This product worked well and as a result my skin is smooth and finaly hair free. It takes few uses to show the results and it's a time consuming procedure, but worth the effort as it saves time and money in future.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system
tixy20
21/09/2012
United Kingdom
Verifierad köpare
Such a Relief!!!
After a long period of being hairy and shaving, plucking, waxing etc it was great to finally find a product that deals with all that for me. It does say in the user guide to be patient as full effect will take up to six weeks and this is true. But using it every 2 weeks and being patient and shaving in between has certainly paid off. I now have no underarm hair, bikini stubble, dark hair above lip and smooth legs. Its the best beauty buy ever. Although initial outlay a bit expensive, in the long run it will save me hundreds and its so easy to use. Brilliant!! Will be recommending to all my girlie friends!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea Precision SC2002/00 IPL hair removal system