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Utgått

Philips AventStartset för nyfödda

SCD271/00

4.6

| (14) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Lugnar ditt barn, särskilt på natten*

Det praktiska SCD271/00-setet från Philips Avent innehåller fyra Classic-flaskor (2 x 125 ml och 2 x 260 ml), en flask- och nappborste samt en vit, genomskinlig napp för barn på 0–6 månader.

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Mindre kolik**

Lugnar ditt barn, särskilt på natten*

  • Classic

Nappar med fem olika flödeshastigheter finns

Nappar med fem olika flödeshastigheter finns

Nappar med fem olika flödeshastigheter finns.

Produkt med 0 % BPA

Produkt med 0 % BPA

Den här produkten innehåller 0 % BPA

Svängt borsthuvud och gjuten spets

Svängt borsthuvud och gjuten spets

Med det särskilda svängda borsthuvudet och den gjutna handtagsspetsen når du att noggrant rengöra alla hörn av alla typer av flaskor, nappar och matningsutrustning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

14

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

AVENT newborn starter set

We bought this set before our lo was born although i have planned to exlusively breastfeed her, however it came very handy when the HV said we need to top feed her for her jaudice, The set also comes with extra teats and a bottle brush. A superb products

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD271/00 Newborn Starter Set

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD271/00 Newborn Starter Set

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

AVENT newborn starter set

We bought this set before our lo was born although i have planned to exlusively breastfeed her, however it came very handy when the HV said we need to top feed her for her jaudice, The set also comes with extra teats and a bottle brush. A superb products

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD271/00 Newborn Starter Set

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD271/00 Newborn Starter Set

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

A must for new mums

I found this set very useful as a starter kit. I am still using all the pieces of the set in one way or another. My baby is now 7 months and use the small bottles for water or measuring or can even be used a food containers with the discs you can purchase which act as a seal for the bottle. The dummy is a neat size for a small baby. A good buy.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD271/00 Newborn Starter Set

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD271/00 Newborn Starter Set

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Ansvarsfriskrivningar

  1. En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn var mindre kinkiga jämfört med barn som matades med en annan flaska. (Studien utfördes av Institute of Child Health, London. 2008.)

  2. En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn som matades med en Avent-flaska mer sällan drabbades av kolik än spädbarn som matades med en annan ledande flaska, särskilt på natten.