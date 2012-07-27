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Utgått
Lugnar ditt barn, särskilt på natten*
Det praktiska SCD271/00-setet från Philips Avent innehåller fyra Classic-flaskor (2 x 125 ml och 2 x 260 ml), en flask- och nappborste samt en vit, genomskinlig napp för barn på 0–6 månader.
Classic
Nappar med fem olika flödeshastigheter finns.
Den här produkten innehåller 0 % BPA
Med det särskilda svängda borsthuvudet och den gjutna handtagsspetsen når du att noggrant rengöra alla hörn av alla typer av flaskor, nappar och matningsutrustning.
4.6
av 5
14
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
NICKNACK
27/07/2012
United Kingdom
AVENT newborn starter set
We bought this set before our lo was born although i have planned to exlusively breastfeed her, however it came very handy when the HV said we need to top feed her for her jaudice, The set also comes with extra teats and a bottle brush. A superb products
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Den här recensionen skrevs för SCD271/00 Newborn Starter Set
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD271/00 Newborn Starter Set
Deepti
27/07/2012
United Kingdom
AVENT newborn starter set
We bought this set before our lo was born although i have planned to exlusively breastfeed her, however it came very handy when the HV said we need to top feed her for her jaudice, The set also comes with extra teats and a bottle brush. A superb products
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD271/00 Newborn Starter Set
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD271/00 Newborn Starter Set
Shellbaby
26/07/2012
United Kingdom
A must for new mums
I found this set very useful as a starter kit. I am still using all the pieces of the set in one way or another. My baby is now 7 months and use the small bottles for water or measuring or can even be used a food containers with the discs you can purchase which act as a seal for the bottle. The dummy is a neat size for a small baby. A good buy.
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Den här recensionen skrevs för SCD271/00 Newborn Starter Set
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Den här recensionen skrevs för SCD271/00 Newborn Starter Set
En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn var mindre kinkiga jämfört med barn som matades med en annan flaska. (Studien utfördes av Institute of Child Health, London. 2008.)
En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn som matades med en Avent-flaska mer sällan drabbades av kolik än spädbarn som matades med en annan ledande flaska, särskilt på natten.