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  • Enkel att kombinera med amning
  • Enkel att kombinera med amning

Philips AventNatural-startset för nyfödda

SCD301/03

4.6
| (210) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Enkel att kombinera med amning
Vår Natural-flaska med en extra mjuk napp påminner mer om amning. Den breda bröstformade nappen med flexibel spiralformad design och bekväma inlägg ger naturligt grepp och gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.
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Naturligt grepp

Enkel att kombinera med amning

  • Startset för nyfödda

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

ultra soft-napp utformad för att påminna om bröstet

ultra soft-napp utformad för att påminna om bröstet

Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Flexibel spiraldesign kombinerat med våra unika inlägg för att skapa en flexibel napp, vilket möjliggör en mer naturlig matning utan att nappen kläms ihop.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

210

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

05/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Baby feed bottles

absolutely wonderful, baby loves sucking from this bottle in comparison to other well known brand bottles that we have used in the past. Thank you, it's superb.

Fördelar

everything great

Nackdelar

none

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD301/01 Newborn Natural starter set

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD301/01 Newborn Natural starter set

10/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

I wouldn’t use any other brand

I’m a mum of 6 and I’ve always used avent bottles/steriliser/bottle warmer/breast pump/double electric breast pump, never faulted in 18 years of being a mum, I hope my children continue to use the avent brand for my grandchildren in the future

Fördelar

Absolutely everything

Nackdelar

None whatsoever

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD301/02 Baby bottle set with accessories

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD301/02 Baby bottle set with accessories

04/11/2020

United Kingdom

United Kingdom

If it ain't broke dont try fixing it

My 1st child is now 25yrs old. I'm due no7 and although I've used the odd none avent product never have I been as happy as with these. No7 will be raised by avent products as far as I'm able.

Fördelar

Easy to fill with powder. Good shape to easily clean. Last ages.

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD301/02 Baby bottle set with accessories

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD301/02 Baby bottle set with accessories

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Ansvarsfriskrivningar

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011

  2. Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.