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Startset för nyfödda
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.
Flexibel spiraldesign kombinerat med våra unika inlägg för att skapa en flexibel napp, vilket möjliggör en mer naturlig matning utan att nappen kläms ihop.
4.6
av 5
210
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
peria
05/11/2021
United Kingdom
Verifierad köpare
Baby feed bottles
absolutely wonderful, baby loves sucking from this bottle in comparison to other well known brand bottles that we have used in the past. Thank you, it's superb.
Fördelar
everything great
Nackdelar
none
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD301/01 Newborn Natural starter set
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD301/01 Newborn Natural starter set
Pro mum of 6
10/12/2020
United Kingdom
I wouldn’t use any other brand
I’m a mum of 6 and I’ve always used avent bottles/steriliser/bottle warmer/breast pump/double electric breast pump, never faulted in 18 years of being a mum, I hope my children continue to use the avent brand for my grandchildren in the future
Fördelar
Absolutely everything
Nackdelar
None whatsoever
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD301/02 Baby bottle set with accessories
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD301/02 Baby bottle set with accessories
KatieKay
04/11/2020
United Kingdom
If it ain't broke dont try fixing it
My 1st child is now 25yrs old. I'm due no7 and although I've used the odd none avent product never have I been as happy as with these. No7 will be raised by avent products as far as I'm able.
Fördelar
Easy to fill with powder. Good shape to easily clean. Last ages.
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD301/02 Baby bottle set with accessories
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD301/02 Baby bottle set with accessories
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011
Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.