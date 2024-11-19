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4 flaskor
Flaskborste
Ultrasoft napp
Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Alla bebisar äter på olika sätt och utvecklas i sin egen takt. Vi har utformat en rad flödeshastigheter så att du kan hitta den som är perfekt för din bebis och anpassa din flaska. Alla Natural Response Nipple-nappar är tillverkade av mjukt silikon.
Vi har gått över till ett tempobaserat flödesnavigeringssystem. Börja med den dinapp som medföljer flaskan. Prova med ett lägre flöde om mjölk rinner ut från barnets mun eller om barnet sväljer häftigt. Prova med ett högre flöde om barnet leker med dinappen i stället för att dricka eller om hen verkar frustrerad. Under tiden som vi genomför den här uppdateringen kan du få endera förpackning.
4.7
av 5
66
Recensioner
95%
rekommenderar den här produkten
Diana24@
19/11/2024
Danmark
Good 👍
these bottles are the best! nothing gets lost, convenient measuring cup for liquid and the child is delighted, I think he even started asking to eat more with this bottle from Philips
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCD657/11 Gavesæt til baby
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCD657/11 Gavesæt til baby
Staceylou
03/09/2024
United Kingdom
Del av marknadsföring
Brillant features you wouldn’t want anything else
Brillant I thought it was just going to be a camera but it plays songs and settles the children. Perfect view and clear if your going to get a baby monitor this is what you need
Fördelar
Brillant
Nackdelar
Can’t fault
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns
Kirstlou94
29/08/2024
United Kingdom
Del av marknadsföring
Great bottles!
I had the same brand with my first born as my newborn now, and they are still just as good as they were 10 years ago. My baby loves them, she drinks out from them very comfortably havent had any issus with colic as of yet and shes 1 half months old now. She loves the dummy also! The bottle cleaner has also really come in handy cleaning the bottles, it isnt the best of brushes as still get residue ive noticed but bit more scrubbing and nice and clean. Great size bottles for newborn and few months older, differentflow teets also. Overall very happy with the bottles.
Fördelar
Great for colic. Bottles the best and dummy is perfect!
Nackdelar
Not the best brush.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCD657 Bottle (plastic Air Free Vent) giftset for newborns
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Natural Response dinapp frigör endast mjölk när bebisen dricker. Bebisen kan dricka, svälja och andas med sin naturliga rytm, som när hen ammar.