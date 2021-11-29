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  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
  • Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn

Philips AventDECT-babyvakt

SCD735/00

4.7
| (115) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten
Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn
Vår SCD735-babyvakt ger dig mer flexibilitet med upp till 24 timmars övervakning innan du behöver ladda och ett kristallklart ljud. Med en mängd olika lugnande funktioner. Ditt barn kommer att älska den här nattlampsprojektorn med stjärnor!
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

100 % privat och störningsfri

Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn

  • 100 % privat, inga störningar

  • Kristallklart ljud

  • Upp till 24 timmars övervakning

  • Nattlampsprojektor med stjärnor

DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning

DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning

DECT-teknik ger en säker och privat anslutning så att du kan vara säker på att du är den enda som lyssnar. Det garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsenheter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner.

Klart ljud tack vare DECT-teknik

DECT-teknik ger kristallklart ljud så att du kan höra varje litet skratt, joller och hickning med perfekt skärpa.

Energibesparande smart ekoläge för minsta möjliga överföring

Energibesparande smart ekoläge för minsta möjliga överföring

Det unika smarta ekoläget minimerar automatiskt ljudöverföringen och ökar batteritiden. Ju närmare du är babyn, desto mindre effekt behövs för en perfekt anslutning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

115

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

2

29/11/2021

Sverige

Sverige

Mycket bra produkt, perfekt med nattlampa

Allt du behöver i en baby monitor. Kristallklart ljud, be nattlampa och extra funktioner som stjärnhimmel och temperatur

Fördelar

Bra ljud, batteritid

Nackdelar

Något stor handenhet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD731/26 DECT-babyvakt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD731/26 DECT-babyvakt

14/01/2021

Sverige

Sverige

Som en dröm!

Rekommenderar till alla som känner att dem vill ha en babymonitor med bra funktioner!! Låång räckvidd och super bra ljud!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD734/26 DECT-babyvakt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD734/26 DECT-babyvakt

01/01/2023

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Fijne babyfoon

Hele fijne babyfoon: goed bereik in huis en geluid, makkelijk verplaatsbaar naar een andere kamer, handige effecten erop zoals praten of een slaapmuziekje aanzetten. Mooi design en neemt niet veel ruimte in. Ik mis geen video functie omdat we wel gaan kijken als er iets is.

Fördelar

Handig in gebruik, eenvoudig, verplaatsbaar, goed bereik in huis

Nackdelar

Lichteffect op plafond is leuk maar niet zo duidelijk zichtbaar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD731/26 DECT-babyfoon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD731/26 DECT-babyfoon

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023. 