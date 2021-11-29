Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
100 % privat, inga störningar
Kristallklart ljud
Upp till 24 timmars övervakning
Nattlampsprojektor med stjärnor
DECT-teknik ger en säker och privat anslutning så att du kan vara säker på att du är den enda som lyssnar. Det garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsenheter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner.
DECT-teknik ger kristallklart ljud så att du kan höra varje litet skratt, joller och hickning med perfekt skärpa.
Det unika smarta ekoläget minimerar automatiskt ljudöverföringen och ökar batteritiden. Ju närmare du är babyn, desto mindre effekt behövs för en perfekt anslutning.
4.7
av 5
115
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Dann91
29/11/2021
Sverige
Del av marknadsföring
Mycket bra produkt, perfekt med nattlampa
Allt du behöver i en baby monitor. Kristallklart ljud, be nattlampa och extra funktioner som stjärnhimmel och temperatur
Fördelar
Bra ljud, batteritid
Nackdelar
Något stor handenhet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD731/26 DECT-babyvakt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD731/26 DECT-babyvakt
Stijo
14/01/2021
Sverige
Som en dröm!
Rekommenderar till alla som känner att dem vill ha en babymonitor med bra funktioner!! Låång räckvidd och super bra ljud!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD734/26 DECT-babyvakt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD734/26 DECT-babyvakt
CaroBien
01/01/2023
Nederland
Verifierad köpare
Fijne babyfoon
Hele fijne babyfoon: goed bereik in huis en geluid, makkelijk verplaatsbaar naar een andere kamer, handige effecten erop zoals praten of een slaapmuziekje aanzetten. Mooi design en neemt niet veel ruimte in. Ik mis geen video functie omdat we wel gaan kijken als er iets is.
Fördelar
Handig in gebruik, eenvoudig, verplaatsbaar, goed bereik in huis
Nackdelar
Lichteffect op plafond is leuk maar niet zo duidelijk zichtbaar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD731/26 DECT-babyfoon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD731/26 DECT-babyfoon
Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023.