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2 flaskor
125 ml + 260 ml
Dinapp för nyfödda + långsamt flöde
0 m+ och 1 m+
Mjölken stannar kvar i nappen även när matningen görs horisontellt, så att barnet kan dricka i ett mer naturligt, upprätt läge. Det kan bidra till att minska reflux, att barnet sväljer luft och göra matstunden bekvämare för dig och ditt barn.
Vår unika AirFree™-ventil suger in luft från nappen så att barnet sväljer mindre luft när det dricker. Det kan bidra till att minska vanliga matningsproblem som kolik, reflux och gaser.
Kliniska studier visar att Philips Avent-flaskan minskar risken för kolik och kinkighet*. Hur? En ventil i nappen förhindrar att vakuum ansamlas när barnet dricker, vilket möjliggör kontinuerlig matning. Det kan minska risken för kolik, gaser, kräkning och rapning.
5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
KVD95
24/09/2021
Deutschland
Sehr hochwertige Qualität
Ich kann die Anti-colic AirFree Flaschen echt nur empfehlen, meine Tochter fast 4 Wochen alt hatte starke colic weil sie an jeder Flasche sehr viel Luft geschluckt hatte. Ich habe wirklich alle Marken durch gekauft und nun diese AirFree Avent Flasche probiert und bin total begeistert. Das Fläschchen geben ist so entspannt wie noch noch nie zuvor und die verschraubdeckel passen auch echt auf alle Avent Flaschen. Ich würde diese Flaschen jederzeit wieder kaufen.
Fördelar
Anti-colic funktion ist super
Nackdelar
Es gibt absolut keine Nachteile
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
nochmal Papa mit 54
12/07/2021
Deutschland
Das AirFree Ventil ist großartig
Fürs Nachtfläschen super. Das Ventil sorgt für besseren Fluss. Wir haben 3 Ventile im Einsatz. Jetzt ist eines nach 8 Monaten kaputt gegangen und wir kaufen wieder ein Set mit Ventil.
Fördelar
Nahrungsfluss besser, weniger Luft im Bauch
Nackdelar
Muss auch mit gereignigt werden. Die schmale Silikonlippe wirk empfindlich.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
AirFree™-ventilen gör så att barnet sväljer mindre luft. Mjölken stannar kvar i nappen även när matningen görs horisontellt. Genom att minska luften som barnet sväljer minskas risken för kolik, gaser och reflux.
Två veckor gamla spädbarn som matades med en Philips Avent-flaska uppvisade en mindre benägenhet till kolik jämfört med barn som matades med vanlig flaska och en avsevärd minskning av kinkighet på natten jämfört med barn som matades med ett annat ledande flaskmärke.
Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt, kinkighet, gasighet och kräkningar.