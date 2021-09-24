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  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
  • Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*

Philips AventMotverkar kolik med AirFree™.

SCD809/01

5
| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*
AirFree™-ventilen gör så att barnet sväljer mindre luft. Mjölken stannar kvar i nappen även när matningen görs horisontellt. Genom att minska luften som barnet sväljer minskas risken för kolik, gaser och reflux.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Håller mjölken inne och stänger ute luften

Utformad för att minska risken för kolik, gaser och reflux*

  • 2 flaskor

  • 125 ml + 260 ml

  • Dinapp för nyfödda + långsamt flöde

  • 0 m+ och 1 m+

Håller mjölken inne och stänger ute luften för enkel upprätt matning

Håller mjölken inne och stänger ute luften för enkel upprätt matning

Mjölken stannar kvar i nappen även när matningen görs horisontellt, så att barnet kan dricka i ett mer naturligt, upprätt läge. Det kan bidra till att minska reflux, att barnet sväljer luft och göra matstunden bekvämare för dig och ditt barn.

Nappen är full av mjölk, inte luft

Nappen är full av mjölk, inte luft

Vår unika AirFree™-ventil suger in luft från nappen så att barnet sväljer mindre luft när det dricker. Det kan bidra till att minska vanliga matningsproblem som kolik, reflux och gaser.

System som motverkar risken för kolik och kinkighet*

System som motverkar risken för kolik och kinkighet*

Kliniska studier visar att Philips Avent-flaskan minskar risken för kolik och kinkighet*. Hur? En ventil i nappen förhindrar att vakuum ansamlas när barnet dricker, vilket möjliggör kontinuerlig matning. Det kan minska risken för kolik, gaser, kräkning och rapning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

24/09/2021

Deutschland

Deutschland

Sehr hochwertige Qualität

Ich kann die Anti-colic AirFree Flaschen echt nur empfehlen, meine Tochter fast 4 Wochen alt hatte starke colic weil sie an jeder Flasche sehr viel Luft geschluckt hatte. Ich habe wirklich alle Marken durch gekauft und nun diese AirFree Avent Flasche probiert und bin total begeistert. Das Fläschchen geben ist so entspannt wie noch noch nie zuvor und die verschraubdeckel passen auch echt auf alle Avent Flaschen. Ich würde diese Flaschen jederzeit wieder kaufen.

Fördelar

Anti-colic funktion ist super

Nackdelar

Es gibt absolut keine Nachteile

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

12/07/2021

Deutschland

Deutschland

Das AirFree Ventil ist großartig

Fürs Nachtfläschen super. Das Ventil sorgt für besseren Fluss. Wir haben 3 Ventile im Einsatz. Jetzt ist eines nach 8 Monaten kaputt gegangen und wir kaufen wieder ein Set mit Ventil.

Fördelar

Nahrungsfluss besser, weniger Luft im Bauch

Nackdelar

Muss auch mit gereignigt werden. Die schmale Silikonlippe wirk empfindlich.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. AirFree™-ventilen gör så att barnet sväljer mindre luft. Mjölken stannar kvar i nappen även när matningen görs horisontellt. Genom att minska luften som barnet sväljer minskas risken för kolik, gaser och reflux.

  2. Två veckor gamla spädbarn som matades med en Philips Avent-flaska uppvisade en mindre benägenhet till kolik jämfört med barn som matades med vanlig flaska och en avsevärd minskning av kinkighet på natten jämfört med barn som matades med ett annat ledande flaskmärke.

  3. Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt, kinkighet, gasighet och kräkningar.