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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
3 flaskor
Flaskborste
Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Alla bebisar äter på olika sätt och utvecklas i sin egen takt. Vi har utformat en rad flödeshastigheter så att du kan hitta den som är perfekt för din bebis och anpassa din flaska. Alla Natural Response Nipple-nappar är tillverkade av mjukt silikon.
Vi har gått över till ett tempobaserat flödesnavigeringssystem. Börja med den dinapp som medföljer flaskan. Prova med ett lägre flöde om mjölk rinner ut från barnets mun eller om barnet sväljer häftigt. Prova med ett högre flöde om barnet leker med dinappen i stället för att dricka eller om hen verkar frustrerad. Under tiden som vi genomför den här uppdateringen kan du få endera förpackning.
4.8
av 5
204
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Coco94
30/03/2026
Sverige
Del av marknadsföring
Toppen kvalitet
Super nöjd med produkten, bekvämt med natt napp slipper leta som en galning mitt inatten, flaskan har en bra flow
Fördelar
Allt
Nackdelar
Lite tung flaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis
TröttFörälder
26/03/2026
Sverige
Del av marknadsföring
Smidig presentförpackning för föräldrar
Att jag ger presentförpackningen fem plus är för att den är perfekt utformad för den nya föräldern och har smarta lösningar som självlysande delar på både napp och nappflaska. Jag har flertalet gånger varit frustrerad när andra nappar spottas ut mitt i natten och sen har man inte hittat den fören på morgonen. Det första som hände när vi testade denna nappen var att jag råkade tappa den i sängern. Direkt hittade jag den bredvid, otroligt smidig och genomtänkt lösning. Nappen andas och vi har inte sett några röda märken efter att vårt barn har haft den vilket är väldigt bra. Alla delar, inklusive den självlysande delen på nappflaskan går att ta loss och rengöra. Den fungerar även att ta loss om man inte har "laddat" upp den, alltså den går att använda trots glömska föräldrar. Vi är supernöjda och kommer fortsätta använda både napp och nappflaska. Vi kommer även köpa den till nyblivna föräldrar i vår umgängeskrets.
Fördelar
Ergonomisk flaska. Självlysande.
Nackdelar
Har inte hittat någon nackdel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis
Elel88
24/03/2026
Sverige
Del av marknadsföring
Älskar att den lyser i mörker
Det är så svårt att hitta nappar mitt i natten och nu med deras lys i mörker funktion är det så mycket lättare! Kommer bara köpa sånna här nappar framöver.
Fördelar
Lys i mörker
Nackdelar
Vet ej
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011
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