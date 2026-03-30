ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm

Philips Avent Natural ResponsePresentförpackning för nyfödd

SCD837/12

4.8
| (204) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Följer bebisens sugrytm
Den här presentförpackningen till nyfödda är den perfekta starten för att mata och trösta. Med Natural Response-nappen kan bebisen dricka i samma takt som vid amning, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Det är viktigt att hitta rätt napp. Se nedan.
Visa alla fördelar
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

En napp som fungerar som ett bröst

Följer bebisens sugrytm

  • 3 flaskor

  • Flaskborste

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Dinappen frigör mjölk när bebisen dricker

Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

Välj rätt nappflöde för din bebis

Välj rätt nappflöde för din bebis

Alla bebisar äter på olika sätt och utvecklas i sin egen takt. Vi har utformat en rad flödeshastigheter så att du kan hitta den som är perfekt för din bebis och anpassa din flaska. Alla Natural Response Nipple-nappar är tillverkade av mjukt silikon.

Samma produkter, ny navigation

Samma produkter, ny navigation

Vi har gått över till ett tempobaserat flödesnavigeringssystem. Börja med den dinapp som medföljer flaskan. Prova med ett lägre flöde om mjölk rinner ut från barnets mun eller om barnet sväljer häftigt. Prova med ett högre flöde om barnet leker med dinappen i stället för att dricka eller om hen verkar frustrerad. Under tiden som vi genomför den här uppdateringen kan du få endera förpackning.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.8

av 5

204

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

30/03/2026

Sverige

Sverige

Toppen kvalitet

Super nöjd med produkten, bekvämt med natt napp slipper leta som en galning mitt inatten, flaskan har en bra flow

Fördelar

Allt

Nackdelar

Lite tung flaska

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

26/03/2026

Sverige

Sverige

Smidig presentförpackning för föräldrar

Att jag ger presentförpackningen fem plus är för att den är perfekt utformad för den nya föräldern och har smarta lösningar som självlysande delar på både napp och nappflaska. Jag har flertalet gånger varit frustrerad när andra nappar spottas ut mitt i natten och sen har man inte hittat den fören på morgonen. Det första som hände när vi testade denna nappen var att jag råkade tappa den i sängern. Direkt hittade jag den bredvid, otroligt smidig och genomtänkt lösning. Nappen andas och vi har inte sett några röda märken efter att vårt barn har haft den vilket är väldigt bra. Alla delar, inklusive den självlysande delen på nappflaskan går att ta loss och rengöra. Den fungerar även att ta loss om man inte har "laddat" upp den, alltså den går att använda trots glömska föräldrar. Vi är supernöjda och kommer fortsätta använda både napp och nappflaska. Vi kommer även köpa den till nyblivna föräldrar i vår umgängeskrets.

Fördelar

Ergonomisk flaska. Självlysande.

Nackdelar

Har inte hittat någon nackdel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

24/03/2026

Sverige

Sverige

Älskar att den lyser i mörker

Det är så svårt att hitta nappar mitt i natten och nu med deras lys i mörker funktion är det så mycket lättare! Kommer bara köpa sånna här nappar framöver.

Fördelar

Lys i mörker

Nackdelar

Vet ej

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011

  2. Färgen på borsten kan variera, bilden visas endast som referens