Vi har testat flera olika nappflaskor för vårt barn så vi vet vad vi gillar och inte gillar med lite olika flaskor. Och just Phillips Avent flaskan tycker vi skarpt om. Vi tyckte väldigt mycket om att den inte släpper ifrån sig mjölken om vår bebis inte aktivt dricker, precis som bröstet, vilket inte stör vår amning (mkt viktigt för oss!). Att den även har ett svagt sken i mörkret tyckte vi också var positivt då vi inte alltid vill tända en lampa för matningar på natten, men vi slipper nu leta runt på sängbord och i sängen vart vi ställt flaskan medans vi plockat upp bebisen. Flaskan är även väldigt enkel att montera och även rengöra vilket vi tycker är väldigt positivt. Det var även enkelt att måtta upp rätt mängd mjölk med hjälp av den tydliga måttstickan på sidan. De små figurerna på flaskan var även de väldigt gulliga så designen tyckte vi om. En annan positiv sak för oss var att den var enkel att hålla i för både oss vuxna men även vårt äldre barn när han ville hjälpa till att mata bebisen. Den lilla nappen som även medföljer tyckte vi också om. Även den lyser i mörkret vilket gjorde det enkelt att hitta den igen på natten när matningen var klar. Vår bebis tyckte även om formen på nappen väldigt mycket och att silikonet var väldigt mjukt. Vi skulle definitivt rekommendera den här produkten som antingen gåva till sig själv eller någon i sin närhet med en liten bebis som tar flaska och napp.