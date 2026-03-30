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  • Följer bebisens sugrytm
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  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
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  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm
  • Följer bebisens sugrytm

Philips Avent Natural Response Nighttime SetPresentförpackning för bebis

SCD838/17

4.8
| (204) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Följer bebisens sugrytm
Den perfekta presentförpackningen för att ge ditt barn mat och komfort med en färgklick. Med Natural Response Nipple kan bebisen dricka i samma rytm som när hen ammar, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

En napp som fungerar som ett bröst

Följer bebisens sugrytm

  • 1 flaska

  • 260 ml

  • ultra soft-napp

Nappen frigör mjölk när bebisen dricker

Nappen frigör mjölk när bebisen dricker

Natural Response Nipple fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.

Naturligt grepp med bröstformad napp

Naturligt grepp med bröstformad napp

Den breda, mjuka och flexibla nappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisen att få tag och dricka.

Det är viktigt att hitta rätt napp

Det är viktigt att hitta rätt napp

Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

204

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

30/03/2026

Sverige

Sverige

Toppen kvalitet

Super nöjd med produkten, bekvämt med natt napp slipper leta som en galning mitt inatten, flaskan har en bra flow

Fördelar

Allt

Nackdelar

Lite tung flaska

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

26/03/2026

Sverige

Sverige

Smidig presentförpackning för föräldrar

Att jag ger presentförpackningen fem plus är för att den är perfekt utformad för den nya föräldern och har smarta lösningar som självlysande delar på både napp och nappflaska. Jag har flertalet gånger varit frustrerad när andra nappar spottas ut mitt i natten och sen har man inte hittat den fören på morgonen. Det första som hände när vi testade denna nappen var att jag råkade tappa den i sängern. Direkt hittade jag den bredvid, otroligt smidig och genomtänkt lösning. Nappen andas och vi har inte sett några röda märken efter att vårt barn har haft den vilket är väldigt bra. Alla delar, inklusive den självlysande delen på nappflaskan går att ta loss och rengöra. Den fungerar även att ta loss om man inte har "laddat" upp den, alltså den går att använda trots glömska föräldrar. Vi är supernöjda och kommer fortsätta använda både napp och nappflaska. Vi kommer även köpa den till nyblivna föräldrar i vår umgängeskrets.

Fördelar

Ergonomisk flaska. Självlysande.

Nackdelar

Har inte hittat någon nackdel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

24/03/2026

Sverige

Sverige

Älskar att den lyser i mörker

Det är så svårt att hitta nappar mitt i natten och nu med deras lys i mörker funktion är det så mycket lättare! Kommer bara köpa sånna här nappar framöver.

Fördelar

Lys i mörker

Nackdelar

Vet ej

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime Set SCD838/17 Presentförpackning för bebis

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011