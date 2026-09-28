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  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn
  • Håll dig nära ditt barn

Philips Avent Video Baby MonitorPremium

SCD871/26

4.7

| (20) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Håll dig nära ditt barn

Från tupplurar under dagen till nattliga kontroller – med Philips Avent videobabyvakt kan du hålla koll på ditt barn tack vare en tydlig 4,5-tums skärm, ett batteri som räcker hela natten, tvåvägsljud och mörkerseende. Inget internet krävs. Du får en enkel och säker anslutning.

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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Enkel. Säker. Alltid ansluten​

Håll dig nära ditt barn

  • 4,5-tums högupplöst skärm

  • HD-kamera

  • DEKRA-certifierad cybersäkerhet

  • Anslutning utan internet

Stor 4,5-tums skärm, intensiva färger och tydliga detaljer

Stor 4,5-tums skärm, intensiva färger och tydliga detaljer

Utnyttja ditt barns vilostund till fullo med vetskapen om att du när som helst kan se barnet med otrolig skärpa. Den kristallklara skärmen på 4,5 tum hjälper dig dessutom att känna dig nära barnet.

HD-kamera med mörkerseende och 4x zoom

HD-kamera med mörkerseende och 4x zoom

Vid svagt ljus växlar HD-kameran automatiskt över till mörkerseende så att du alltid kan se ditt barn tydligt. Vill du se det där sömniga leendet? Använd 4x-zoomen.

DEKRA-certifierad – den högsta cybersäkerhetsstandarden

DEKRA-certifierad – den högsta cybersäkerhetsstandarden

Vår babyvakt är DEKRA-certifierad, vilket innebär att den uppfyller världens högsta säkerhetsstandarder så att alla stunder med ditt barn är helt säkra och privata.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.7

av 5

20

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

28/09/2026

Sverige

Sverige

Bra monitor!

Jag har använt Philips Avent SCD871/26 till min bebis och är överlag mycket nöjd. Det är en pålitlig babyvakt som fungerar bra i vardagen och gör det enkelt att hålla koll på barnet från ett annat rum. Fördelar: - Tydlig bild och lagom stor skärm. - Fungerande ljud som gör det enkelt att höra barnet. - Bra musikfunktion som kan användas för att trösta barnet. - Enkel att använda. - Kräver varken wifi eller internetuppkoppling, vilket känns tryggt ur integritetssynpunkt. En särskilt uppskattad fördel är att babyvakten fungerar utan internet. Det ger ett extra lager av trygghet, eftersom man slipper oroa sig för uppkoppling och integritet när man övervakar sitt barn. Nackdelen är att batteritiden kunde ha varit bättre, särskilt när skärmen används mycket. Det är dock en mindre svaghet i förhållande till produktens övriga fördelar. Jag hade också önskat ett ställ som kan fästas på sängen för tydligare övervakning. Jag är sammanfattningsvis mycket nöjd med Philips Avent SCD871/26 och använder den varje dag. Den är enkel, trygg och pålitlig, och jag kan absolut rekommendera den till andra föräldrar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Video Baby Monitor SCD871 Premium

Date of Use 2026-09-20

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Video Baby Monitor SCD871 Premium

Date of Use 2026-09-20

25/09/2026

Sverige

Sverige

Toppen kamera utan wifi!

Jag är väldigt nöjd med Philips Avent Baby Monitor (SCD871) och använder den dagligen. Det jag uppskattar mest är den tydliga bilden och att det fungerar bra även när det är mörkt i rummet. Det är väldigt skönt att kunna se och höra barnet utan att behöva gå in i rummet varje gång jag undrar om bebisen fortfarande sover. Den är enkel att komma igång med och har blivit en självklar del av min vardag, framför allt vid läggning och dagsvilan. Jag tycker också att skärmen är smidig att ha med sig runt i hemmet och att räckvidden fungerar utmärkt för mina behov. Kameran kommer dessutom med en liten väska som är praktisk att ta med under resan. Eftersom jag reser mycket är det perfekt att enkelt kunna ta med kameran och använda den på hotellrummet utan att behöva oroa mig för wifi. En väldigt genomtänkt, pålitlig och prisvärd produkt som jag absolut skulle rekommendera till andra föräldrar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Video Baby Monitor SCD871 Premium

Date of Use 2026-09-25

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Video Baby Monitor SCD871 Premium

Date of Use 2026-09-25

23/09/2026

Sverige

Sverige

Känns trygg och enkel i vardagen

Jag är verkligen nöjd med denna baby monitor och tycker att den har fungerat väldigt bra i vardagen. Det känns tryggt att kunna ha koll på barnet även när man befinner sig i ett annat rum. Bilden är tydlig och ljudet är bra, så det är enkelt att se och höra vad som händer. Även mörkerseendet fungerar bra och gör att man kan se barnet tydligt på natten utan att behöva gå in och tända lampan. Jag tycker också mycket om att den har en egen skärm, eftersom man inte behöver använda mobilen för att hålla koll. Skärmen är enkel att använda och det är smidigt att kunna se bilden direkt. Räckvidden har fungerat bra för oss och anslutningen känns stabil. Eco-läget är också praktiskt eftersom skärmen inte behöver vara igång hela tiden när barnet sover lugnt. En annan sak jag uppskattar är att den känns genomtänkt och enkel att använda utan en massa krångliga funktioner. Batteriet i föräldraenheten håller bra och det är smidigt att kunna ta med sig skärmen mellan olika rum. Det enda jag egentligen kan komma på som en nackdel är att kameran behöver vara ansluten till el, vilket gör att man inte kan flytta den helt fritt utan att tänka på var det finns ett uttag. I övrigt tycker jag att det är en väldigt bra och pålitlig baby monitor som gör det mycket enklare att känna sig trygg när barnet sover. Jag skulle absolut rekommendera den till andra föräldrar.

Fördelar

Tydlig bild och bra ljud, bra mörkerseende, lång räckvidd och stabil anslutning. Enkel att använda och smidigt med en egen skärm. Eco-läget är praktiskt och batteriet håller bra. Känns trygg och pålitlig när barnet sover.

Nackdelar

Kameran behöver vara ansluten till el hela tiden, vilket gör att man inte kan flytta den helt fritt. Det hade också varit bra om kameran hade lite fler möjligheter att justera vinkel och placering.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Video Baby Monitor SCD871 Premium

Date of Use 2026-09-16

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Video Baby Monitor SCD871 Premium

Date of Use 2026-09-16

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023. 