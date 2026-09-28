Jag är verkligen nöjd med denna baby monitor och tycker att den har fungerat väldigt bra i vardagen. Det känns tryggt att kunna ha koll på barnet även när man befinner sig i ett annat rum. Bilden är tydlig och ljudet är bra, så det är enkelt att se och höra vad som händer. Även mörkerseendet fungerar bra och gör att man kan se barnet tydligt på natten utan att behöva gå in och tända lampan. Jag tycker också mycket om att den har en egen skärm, eftersom man inte behöver använda mobilen för att hålla koll. Skärmen är enkel att använda och det är smidigt att kunna se bilden direkt. Räckvidden har fungerat bra för oss och anslutningen känns stabil. Eco-läget är också praktiskt eftersom skärmen inte behöver vara igång hela tiden när barnet sover lugnt. En annan sak jag uppskattar är att den känns genomtänkt och enkel att använda utan en massa krångliga funktioner. Batteriet i föräldraenheten håller bra och det är smidigt att kunna ta med sig skärmen mellan olika rum. Det enda jag egentligen kan komma på som en nackdel är att kameran behöver vara ansluten till el, vilket gör att man inte kan flytta den helt fritt utan att tänka på var det finns ett uttag. I övrigt tycker jag att det är en väldigt bra och pålitlig baby monitor som gör det mycket enklare att känna sig trygg när barnet sover. Jag skulle absolut rekommendera den till andra föräldrar.