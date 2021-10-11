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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Full HD-kamera
Föräldraenhet med 12 timmars driftstid
Säkert anslutningssystem
Anslut via app: Baby Monitor+
Vårt egna Secure Connect-system använder flera krypterade länkar från babyenheten till föräldraenheten och appen. För en tryggt stabil och privat anslutning.
Se och hör ditt barn hemma och borta med appen Philips Avent Baby Monitor+. Med Wi-Fi eller mobilt internet kan du titta till och trösta var du än befinner dig.
I babyenheten används en Full HD-kamera med mörkerseende och digital zoom, vilket ger tydliga bilder av barnets rum både dag och natt.
4.1
av 5
365
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
modern
11/10/2021
Sverige
Del av marknadsföring
bra produkt
jag gillade Philips babyvakt den har bra batteri tid och bra räckvid de som gör den så bra är att den reagerar även på ljud, minsta ljud man här så får man alert, det som är minus är att jag saknar svenska språk i displayen, men annars mycket bra produkt
Fördelar
rörelse sensor, ljud sensor, bra batteri tid,
Nackdelar
sakanr svenska språket i menyn
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning
Clementin10
02/10/2021
Sverige
Del av marknadsföring
En babymonitor med många bra funktioner!
Jag fick testa babymonitorn som en del av ett produkttest, men Philips har inte någon inverkan på mitt omdöme. Jag har redan rekommenderat produkten till flera av mina bekanta. Philips Avent baby monitor har flera funktioner som vi verkligen uppskattat: Nattlampan har flera olika lägen vilket gör att man slipper mer ljus än nödvändigt på natten Temperaturkontroll av rummet som även varnar om temperaturen stiger eller sjunker HD-kamera med rörelsedetektor visar om bebisen börjar röra sig innan han vaknat till helt. Mikrofonen i kamera och föräldraenhet möjliggör tvåvägskommunikation där vi föräldrar hör barnet och kan lugna honom genom att prata lite eller sjunga för honom.
Fördelar
Rumstermometern, nattlampan, kameran och mikrofonen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning
Steinermann
01/10/2021
Sverige
Del av marknadsföring
Väldigt användarvänligt hjälpmedel!
Den här babyvakten är faktiskt riktigt bra. Det tog ett par minuter att ställa in och koppla kameran till min smartphone via app. Kameran filmar i god kvalitet, direktsänder ljud och rumstemperatur. På natten filmar den i ”night vision” och jag tror den har IR-belysning. Själva monitorn är lättanvänd och har bra täckning/uppkoppling till kameran samt även bra batteritid. Med smartphone kan jag se kameran även när jag inte är hemma! Jag har använt Philips babyvakt när barnet ligger i sin säng på övervåningen, när barnet ligger i babysitter i vardagsrummet och jag är i köket, eller när barnet sover i barnvagnen utanför huset. Philips babyvakt har varit ett jättebra hjälpmedel och gett mig extra tid för att göra andra saker medan barnet sover utan att jag känt att jag lämnat barnet utan uppsikt eftersom jag haft god kontroll! Kan absolut rekommendera denna babyvakt.
Fördelar
Bra upplösning på kamera, bra batteritid på monitorn, lätt att installera, koppling till smartphone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Connected SCD923/26 Babyvakt med app-anslutning
Baserat på en onlineundersökning om kundnöjdhet som genomfördes globalt med 10.109 användare av varumärken och produkter inom mödra- och barnomsorg 2023.
Upp till 400 meter utomhus och 50 meter inomhus
I Eco-läge efter full laddning