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Utgått
4.8
av 5
117
Recensioner
99%
rekommenderar den här produkten
Casan
16/08/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Ergonomisk och lättdiskad nappflaska
Har fått möjligheten att vara produkttestare för Philips AVENT Natural-nappflaska 260 ml + Natural dianapp 6m+ Välling. Philips har inte någon redaktionell inverkan på omdömet utan detta är min personliga recension. DESIGN: Lätt att hålla i och bra med den ergonomiska formen. Bra storlek och vikt. Kanske lite tråkig i utseendet men stilren. Känns som bra kvalitet och BPA fri. FUNKTION: Smidig att sätta ihop, enkel att diska tack vare den breda flaskhalsen och lätt att hälla i vällingpulvret. TILLBEHÖR: 2 stycken Natural dianappar med Y-öppning för trögflytande vätskor så som välling. SAMANFATTNING: En nappflaska som är ergonomisk och bekväm att håll i. Lätt att rengöra och har en bra bröstvårtsformad napp. Dianapparna med Y-öppning tyckte jag fick för stort flöde. Funkade jätte bra med nappen som satt på (6m+ nr4). Kanske passar bättre till äldre barn än 6 månader. Markeringarna för att mäta upp vattnet kunde varit tydligare då jag mätt upp antingen 100ml eller 200ml och dessa mått finns inte. Ger 5 stjärnor då jag tycker nappflaskan har många bra egenskaper.
Fördelar
Lätt diskad, bekväm att hålla och bra med den bröstvårtsformade nappen.
Nackdelar
Mät strecken på flaskan
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF036/16 Natural-nappflaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF036/16 Natural-nappflaska
Shimo
09/08/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Anti-kolik nappflaska. Bröstlik form på dinappen.
Jag fick produkten som en del av produkttest och Philips inte har någon redaktionell inverkan på mitt omdöme. Lätt för barnet att bära. Bästa antikolik nappflaska jag hittills använd. Tydlig numrerade. Fördel att man kan byta dianapp till olika flödeshastigheter.
Fördelar
Anti-kolik. Mjuk material.
Nackdelar
Skulle hellre vilja ha flaskan i glas istället för plast, men då kommer det också vara tyngre för barnet att bära. Jag saknade handtag på flaskan. Skulle uppskatta att ha en dianapp med sugrör.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF036/16 Natural-nappflaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF036/16 Natural-nappflaska
Yukon12
09/08/2022
Sverige
Del av marknadsföring
Toppen!
Funkade toppen för vår son som vanligtvis inte tar flaska/dinapp. Enda nackdelen för oss var att det rann lite för fort, sonen hann inte riktigt med. Men det var absolut värt lite kladd för vår del.
Fördelar
Dinapp som tilltalar bebisen
Nackdelar
Lite stort hål i dinappen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF036/16 Natural-nappflaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF036/16 Natural-nappflaska