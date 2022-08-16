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Utgått

Philips AventSCF036/17 Natural baby bottle

SCF036/17

4.8
| (117) Recensioner | 99% rekommenderar den här produkten
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Recensioner

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4.8

av 5

117

Recensioner

99%

rekommenderar den här produkten

1

16/08/2022

Sverige

Sverige

Ergonomisk och lättdiskad nappflaska

Har fått möjligheten att vara produkttestare för Philips AVENT Natural-nappflaska 260 ml + Natural dianapp 6m+ Välling. Philips har inte någon redaktionell inverkan på omdömet utan detta är min personliga recension. DESIGN: Lätt att hålla i och bra med den ergonomiska formen. Bra storlek och vikt. Kanske lite tråkig i utseendet men stilren. Känns som bra kvalitet och BPA fri. FUNKTION: Smidig att sätta ihop, enkel att diska tack vare den breda flaskhalsen och lätt att hälla i vällingpulvret. TILLBEHÖR: 2 stycken Natural dianappar med Y-öppning för trögflytande vätskor så som välling. SAMANFATTNING: En nappflaska som är ergonomisk och bekväm att håll i. Lätt att rengöra och har en bra bröstvårtsformad napp. Dianapparna med Y-öppning tyckte jag fick för stort flöde. Funkade jätte bra med nappen som satt på (6m+ nr4). Kanske passar bättre till äldre barn än 6 månader. Markeringarna för att mäta upp vattnet kunde varit tydligare då jag mätt upp antingen 100ml eller 200ml och dessa mått finns inte. Ger 5 stjärnor då jag tycker nappflaskan har många bra egenskaper.

Fördelar

Lätt diskad, bekväm att hålla och bra med den bröstvårtsformade nappen.

Nackdelar

Mät strecken på flaskan

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF036/16 Natural-nappflaska

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF036/16 Natural-nappflaska

09/08/2022

Sverige

Sverige

Anti-kolik nappflaska. Bröstlik form på dinappen.

Jag fick produkten som en del av produkttest och Philips inte har någon redaktionell inverkan på mitt omdöme. Lätt för barnet att bära. Bästa antikolik nappflaska jag hittills använd. Tydlig numrerade. Fördel att man kan byta dianapp till olika flödeshastigheter.

Fördelar

Anti-kolik. Mjuk material.

Nackdelar

Skulle hellre vilja ha flaskan i glas istället för plast, men då kommer det också vara tyngre för barnet att bära. Jag saknade handtag på flaskan. Skulle uppskatta att ha en dianapp med sugrör.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF036/16 Natural-nappflaska

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF036/16 Natural-nappflaska

09/08/2022

Sverige

Sverige

Toppen!

Funkade toppen för vår son som vanligtvis inte tar flaska/dinapp. Enda nackdelen för oss var att det rann lite för fort, sonen hann inte riktigt med. Men det var absolut värt lite kladd för vår del.

Fördelar

Dinapp som tilltalar bebisen

Nackdelar

Lite stort hål i dinappen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF036/16 Natural-nappflaska

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF036/16 Natural-nappflaska

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