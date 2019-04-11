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  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
  • Perfekt för bebisar som dricker försiktigt

Philips Avent Baby BottlesNatural-nappflaska

SCF039/17

4.4
| (20) Recensioner
Perfekt för bebisar som dricker försiktigt
En napp med flöde 1 medföljer. Den lilla behållaren säkerställer lämplig mängd för barnets mindre mage. Flaskorna är utformade för att minska kolik och obehag genom att de leder bort luft från barnets mage. Fungerar med alla Natural-nappar.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Perfekt för bebisar som dricker försiktigt

Perfekt för bebisar som dricker försiktigt

  • 60 ml

  • 0 m+

Utformad för att minska kolik

Utformad för att minska kolik

Nappen är utformad för att minska matningsproblem genom att den leder bort luft från barnets mage.

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Flexibel spiraldesign kombinerat med inlägg

Vår flexibla spiraldesign tillsammans med komfortbladen möjliggör naturliga rörelser när barnet äter.

Mjuk napp som har utformats för att efterlikna ett bröst

Mjuk napp som har utformats för att efterlikna ett bröst

Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

20

Recensioner

2
1

11/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Cute and handy bottle

Cute little bottle, good and quality looking. Been using it for a while now and must say that the numbers prints are scrubbed off much. The size of this bottle is good for newborn because of small capacity but even later on can be used as a water bottle, just the teat can be replaced to faster flow. Overall the bottle is useful, easy to use, easy to clean. There was no trouble with combine breast feeding with bottle feeding. Highly recommended

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

16/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

This product is easy to use and it’s great

This product is very easy to use, it has great performance for feeding new borns. I’d recommend to anyone.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

11/02/2019

United Kingdom

United Kingdom

Baby Bottle

My baby didn't mind using this bottle, she went very easily from breast to this. It has a good design, comfortable to hold, easy to clean. I would recommend this product.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.