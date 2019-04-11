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SCF039/17
60 ml
0 m+
Nappen är utformad för att minska matningsproblem genom att den leder bort luft från barnets mage.
Vår flexibla spiraldesign tillsammans med komfortbladen möjliggör naturliga rörelser när barnet äter.
Nappen har en extra mjuk struktur som är utformad för att efterlikna bröstet.
4.4
av 5
20
Recensioner
Ewazakho
11/04/2019
United Kingdom
Del av marknadsföring
Cute and handy bottle
Cute little bottle, good and quality looking. Been using it for a while now and must say that the numbers prints are scrubbed off much. The size of this bottle is good for newborn because of small capacity but even later on can be used as a water bottle, just the teat can be replaced to faster flow. Overall the bottle is useful, easy to use, easy to clean. There was no trouble with combine breast feeding with bottle feeding. Highly recommended
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Annie23
16/02/2019
United Kingdom
Del av marknadsföring
This product is easy to use and it’s great
This product is very easy to use, it has great performance for feeding new borns. I’d recommend to anyone.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Catdogg
11/02/2019
United Kingdom
Del av marknadsföring
Baby Bottle
My baby didn't mind using this bottle, she went very easily from breast to this. It has a good design, comfortable to hold, easy to clean. I would recommend this product.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Baby Bottles SCF039/17 Baby bottle with ultra-soft, natural-feel teat
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.